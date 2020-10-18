https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580338182.html
В России за сутки выписали 5377 человек после COVID-19
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в России выписаны 5377 человек после COVID-19, за все время... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:34
2020-10-18T10:34
2020-10-18T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил, что за сутки в России выписаны 5377 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 070 576."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5377 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 070 576 ", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество