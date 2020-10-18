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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580325919.html
Назван сценарий появления агрессивного варианта коронавируса
Новые, более агрессивные варианты коронавируса могут прийти от животных, так как в этом случае у SARS-CoV-2 будет больше возможностей мутировать. Такое мнение в РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T06:47
2020-10-18T06:47
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Новые, более агрессивные варианты <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> могут прийти от животных, так как в этом случае у SARS-CoV-2 будет больше возможностей мутировать. Такое мнение в интервью <a href="https://ura.news/" target="_blank">Ura.ru</a> высказал доктор биологических наук, профессор МГУ <a href="https://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank">Алексей Аграновский</a>."Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет", — отметил Аграновский.Для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей, добавил специалист, выразив мнение, что коронавирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму. Кроме того, такому развитию ситуации может помешать и вакцина, добавил он.Аграновский заявил, что нежелательные для человека мутации вируса возможны, однако крайне маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19. "Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные", — заключил вирусолог.Ранее глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/">Анна Попова</a></u> сообщила, что за девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, а накопленные знания помогают защитить население.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/mutatsii-1579072309.html
Бла бла бла и толку????? Зачем так много говорят в России?
20
Каждый вирусолог или как там их кличут хочет казаться умнее предыдущего. И все промахиваются мимо в свих "умозаключениях". Шапито да и только
19
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россия
РИА Новости
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алексей аграновский , коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Назван сценарий появления агрессивного варианта коронавируса

06:47 18.10.2020
 
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Фото : NIAID-RML
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Новые, более агрессивные варианты коронавируса могут прийти от животных, так как в этом случае у SARS-CoV-2 будет больше возможностей мутировать. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.
"Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет", — отметил Аграновский.
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Для появления агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей, добавил специалист, выразив мнение, что коронавирусу, скорее всего, не хватит числа зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму. Кроме того, такому развитию ситуации может помешать и вакцина, добавил он.
Аграновский заявил, что нежелательные для человека мутации вируса возможны, однако крайне маловероятны из-за низкой скорости изменения COVID-19. "Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины, отечественные и зарубежные", — заключил вирусолог.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, а накопленные знания помогают защитить население.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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