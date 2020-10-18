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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580325100.html
Названо заболевание, вдвое повышающее риск смерти от COVID-19
Заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T05:06
2020-10-18T09:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
лондон
бирмингем
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск летального исхода при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a>, исследование опубликовано в журнале <a href="https://associationofanaesthetists-publications.onlinelibrary.wiley.com/journal/13652044" target="_blank">Anaesthesia</a>.Специалисты проанализировали данные 372 пациентов с COVID-19, госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и <a href="http://ria.ru/location_Birmingham/" target="_blank" data-auto="true">Бирмингема</a> в период с 10 марта по 23 июля. Так, у 216 пациентов имелись проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них умерли 107 человек (около 50%). При этом из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%).Исследователи предположили, что это может быть связано с воздействием вируса на организм в целом, "перекрестной связью" между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении инфекции.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Медицина это лживый бизнес и не более того
44
С таким же успехом можно написать, что корона влияет на волосяной покров головы, Учёные проследили, что лысые умирают в разы реже
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9
великобритания
лондон
бирмингем
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коронавирус covid-19, великобритания, лондон, бирмингем, в мире

Названо заболевание, вдвое повышающее риск смерти от COVID-19

05:06 18.10.2020 (обновлено: 09:47 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.
Специалисты проанализировали данные 372 пациентов с COVID-19, госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.
Так, у 216 пациентов имелись проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них умерли 107 человек (около 50%). При этом из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%).
Исследователи предположили, что это может быть связано с воздействием вируса на организм в целом, "перекрестной связью" между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияЛондонБирмингемВ мире
 
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