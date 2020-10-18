https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580324719.html

В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески

Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов,... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T04:40

2020-10-18T04:40

2020-10-18T09:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> на упаковке замороженных морепродуктов, говорится в сообщении центра.Специалисты извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Qingdao/" target="_blank" data-auto="true">Циндао</a>.В ведомстве пояснили, что таким образом впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.При определенных условиях контакт без защиты с поверхностью продукции, на которой есть живой вирус, может привести к заражению. Группой риска являются работники, контактирующие с замороженной продукцией.В то же время в центре отметили низкий риск заражения подобным образом, поскольку ранее китайским специалистам ни разу не удавалось извлечь живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок замороженной продукции.Центр по профилактике заболеваний рекомендовал работникам из группы риска повысить меры индивидуальной защиты при контакте с замороженной продукцией.Ранее сообщалось, что власти города Циндао в восточной провинции Шаньдун за пять дней протестировали все население на коронавирус после того, как в городе была выявлена небольшая кластерная вспышка COVID-19, новых случаев заражения не выявлено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Александр Серов А как узнали, что живой, пупырышками машет?? 34

invisible.man.12 Разве может вирус быть живым? Это же не бактерия- это генетический код по сути. 13

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китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, в мире