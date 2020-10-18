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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201018/koronavirus-1580324719.html
В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески
Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T04:40
2020-10-18T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> на упаковке замороженных морепродуктов, говорится в сообщении центра.Специалисты извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Qingdao/" target="_blank" data-auto="true">Циндао</a>.В ведомстве пояснили, что таким образом впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.При определенных условиях контакт без защиты с поверхностью продукции, на которой есть живой вирус, может привести к заражению. Группой риска являются работники, контактирующие с замороженной продукцией.В то же время в центре отметили низкий риск заражения подобным образом, поскольку ранее китайским специалистам ни разу не удавалось извлечь живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок замороженной продукции.Центр по профилактике заболеваний рекомендовал работникам из группы риска повысить меры индивидуальной защиты при контакте с замороженной продукцией.Ранее сообщалось, что власти города Циндао в восточной провинции Шаньдун за пять дней протестировали все население на коронавирус после того, как в городе была выявлена небольшая кластерная вспышка COVID-19, новых случаев заражения не выявлено.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А как узнали, что живой, пупырышками машет??
34
Разве может вирус быть живым? Это же не бактерия- это генетический код по сути.
13
10
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае впервые нашли живой вирус COVID-19 на упаковке охлажденной трески

04:40 18.10.2020 (обновлено: 09:11 18.10.2020)
 
© REUTERS / Thomas PeterЖенщина у стеллажа с замороженной продукцией в супермаркете в Пекине, КНР
Женщина у стеллажа с замороженной продукцией в супермаркете в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© REUTERS / Thomas Peter
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Эксперты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний впервые в мире обнаружили живой вирус COVID-19 на упаковке замороженных морепродуктов, говорится в сообщении центра.
Специалисты извлекли живой вирус из положительной пробы, взятой с внешней упаковки импортированной замороженный трески в ходе эпидемиологического расследования причин вспышки коронавируса в Циндао.

"Это первый в мире случай извлечения живого вируса из положительной пробы, взятой с упаковки замороженной продукции, кроме того, это подтвердило, что контакт с живым вирусом на упаковке может привести к заражению", - говорится в заявлении на сайте центра.

В ведомстве пояснили, что таким образом впервые вне лаборатории было доказано, что при особых условиях транспортировки замороженной продукции вирус SARS-CoV-2 может выживать на упаковке на протяжении длительного времени.
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Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
При определенных условиях контакт без защиты с поверхностью продукции, на которой есть живой вирус, может привести к заражению. Группой риска являются работники, контактирующие с замороженной продукцией.
В то же время в центре отметили низкий риск заражения подобным образом, поскольку ранее китайским специалистам ни разу не удавалось извлечь живой вирус из положительных проб, взятых с упаковок замороженной продукции.
"Имеющиеся на данный момент исследования говорят о том, что COVID-19 не является вирусом, который передается через пищу, случаев заражения через потребление пищи нет. По состоянию на сегодняшний день также и не обнаружено случаев заражения через контакт с замороженной морепродукцией, на которой был обнаружен вирус" - отметили в центре, подчеркнув, что основными путями передачи по прежнему остаются воздушно-капельный и тесный контакт.
Центр по профилактике заболеваний рекомендовал работникам из группы риска повысить меры индивидуальной защиты при контакте с замороженной продукцией.
Ранее сообщалось, что власти города Циндао в восточной провинции Шаньдун за пять дней протестировали все население на коронавирус после того, как в городе была выявлена небольшая кластерная вспышка COVID-19, новых случаев заражения не выявлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
 
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