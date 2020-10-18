https://ria.ru/20201018/kolledzh-1580341746.html

Мишустин утвердил новые правила целевого обучения в вузах и колледжах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, утверждающее новые правила целевого обучения в колледжах и вузах, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T11:23

2020-10-18T11:23

2020-10-18T11:59

россия

михаил мишустин

правительство рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости</strong>. Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank">Михаил Мишустин</a> подписал постановление правительства, утверждающее новые правила целевого обучения в колледжах и вузах, сообщается на сайте кабмина.В новом положении устанавливается ответственность для образовательных учреждений, направляющих абитуриентов на целевое обучение: в случае отказа в принятии на работу организации должны будут возместить бюджету расходы на обучение целевика. Сейчас эти правила распространяются на все организации, кроме образовательных."Кроме того, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Эта норма принята по поручению президента", — отмечается в сообщении.Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.Бюджетные места на целевое обучение каждый год выделяются государством. Абитуриенты получают возможность бесплатно получить образование по направлениям будущих работодателей, при этом обязуясь после получения диплома проработать не менее трех лет в направившей их организации.

https://ria.ru/20200923/vuzy-1577648167.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство рф, общество