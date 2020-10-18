https://ria.ru/20201018/kirkorov-1580343749.html
Киркоров купил восьмилетнему сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей
Певец Филлип Киркоров рассказал каналу НТВ, что уже купил сыну Мартину автомобиль Rolls-Royce за 30 миллионов рублей, который достанется ему после... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:01
2020-10-18T12:01
2020-10-18T12:01
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филипп киркоров
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Певец Филлип Киркоров рассказал каналу <a href="https://www.ntv.ru/peredacha/ne_poverish/m12644/o626616/video/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">НТВ</a>, что уже купил сыну Мартину автомобиль Rolls-Royce за 30 миллионов рублей, который достанется ему после совершеннолетия. По словам артиста, его восьмилетний сын отлично разбирается в машинах и ждет с нетерпением, когда сможет сесть за руль.
https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, филипп киркоров