Киркоров купил восьмилетнему сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей

“Я уже готов к женихам и к невесткам для своих детей. У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина. Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на “Роллс-Ройсе” надо ехать сзади лучше. А вот Алла-Виктория у нас принцесса. Ей больше по душе кареты”, - поделился Киркоров .