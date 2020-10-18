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Шоубиз
https://ria.ru/20201018/kirkorov-1580343749.html
Киркоров купил восьмилетнему сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей
Певец Филлип Киркоров рассказал каналу НТВ, что уже купил сыну Мартину автомобиль Rolls-Royce за 30 миллионов рублей, который достанется ему после... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T12:01
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шоубиз
знаменитости
звезды
филипп киркоров
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Певец Филлип Киркоров рассказал каналу <a href="https://www.ntv.ru/peredacha/ne_poverish/m12644/o626616/video/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">НТВ</a>, что уже купил сыну Мартину автомобиль Rolls-Royce за 30 миллионов рублей, который достанется ему после совершеннолетия. По словам артиста, его восьмилетний сын отлично разбирается в машинах и ждет с нетерпением, когда сможет сесть за руль.
https://ria.ru/20201012/kirkorov-1579407111.html
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РИА Новости
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знаменитости, звезды, филипп киркоров

Киркоров купил восьмилетнему сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей

12:01 18.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФилипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией
Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Певец Филлип Киркоров рассказал каналу НТВ, что уже купил сыну Мартину автомобиль Rolls-Royce за 30 миллионов рублей, который достанется ему после совершеннолетия.
По словам артиста, его восьмилетний сын отлично разбирается в машинах и ждет с нетерпением, когда сможет сесть за руль.

“Я уже готов к женихам и к невесткам для своих детей. У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина. Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на “Роллс-Ройсе” надо ехать сзади лучше. А вот Алла-Виктория у нас принцесса. Ей больше по душе кареты”, - поделился Киркоров.

Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:59Шоубиз
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