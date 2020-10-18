https://ria.ru/20201018/khleb-1580321315.html

Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб

При выборе хлеба следует внимательно читать этикетку и отдавать предпочтение цельнозерновым изделиям. Такой совет в интервью радиостанции "Говорит Москва" дала... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T01:15

2020-10-18T01:15

2020-10-18T01:15

арина скоромная

россия

нурия дианова

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> При выборе хлеба следует внимательно читать этикетку и отдавать предпочтение цельнозерновым изделиям. Такой совет в интервью радиостанции <a href="http://govoritmoskva.ru/" target="_blank">"Говорит Москва"</a> дала врач-гастроэнтеролог <a href="http://ria.ru/person_nuriya-dianova/" target="_blank" data-auto="true">Нурия Дианова</a>.Как пояснила эксперт, именно в цельнозерновом хлебе больше всего витаминов и микроэлементов.Она также посоветовала обращать внимание на специфические запахи хлеба. Если пахнет слишком сильно кислым, иногда прямо дрожжами, то, возможно, такой хлеб не стоит брать. Самих дрожжей не нужно бояться, однако они могут вызвать изжогу, пояснила Дианова.При этом гастроэнтеролог отметила, что добавки в хлебе — всего лишь "маркетинговая фишка": сухофрукты и кусочки овощей лишь повышают калорийность продукта.Ранее диетолог <a href="http://ria.ru/person_arina-skoromnaya/" target="_blank" data-auto="true">Арина Скоромная</a> опровергла миф о пользе обезжиренных продуктов и свежевыжатых соков.

https://ria.ru/20200926/dieta-1577799497.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арина скоромная, россия, нурия дианова, общество