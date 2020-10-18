https://ria.ru/20201018/karabakh-1580320095.html

В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе

Турция не должна вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Русская церковь призывает все участвующие в противостоянии стороны решать свои задачи только... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:46

2020-10-18T00:46

2020-10-18T00:46

религия и мировоззрение

обострение конфликта в нагорном карабахе

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

нагорно-карабахская республика

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Турция не должна вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Русская церковь призывает все участвующие в противостоянии стороны решать свои задачи только за столом переговоров и политическим путем, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион."Нужно остановить войну, остановить кровопролитие и искать политических решений, при этом очень важно, чтобы не вмешивались третьи силы. Мы слышим сейчас постоянно заявления со стороны Турции, но Турция не имеет отношения к конфликту и не должна иметь", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, очень важно, чтобы разворачивающееся противостояние вокруг Нагорного Карабаха было бы переведено "в мирное русло, в русло политических переговоров", чтобы лидеры Армении и Азербайджана смогли бы найти взаимоприемлемое решение для всех участвующих в конфликте сторон и, прежде всего, для народа Нагорного Карабаха.Данный конфликт, как считают в Московском патриархате, является, прежде всего, территориальным спором между двумя государствами. Однако "никакие территориальные споры не стоят жизни людей", добавил митрополит.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201013/rezhim-prekrascheniya-ognya-1579532768.html

https://ria.ru/20201017/karabakh-1580270360.html

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нагорно-карабахская республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, нагорно-карабахская республика