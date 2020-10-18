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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580320095.html
В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
Турция не должна вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Русская церковь призывает все участвующие в противостоянии стороны решать свои задачи только... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:46
2020-10-18T00:46
религия и мировоззрение
обострение конфликта в нагорном карабахе
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
нагорно-карабахская республика
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Турция не должна вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Русская церковь призывает все участвующие в противостоянии стороны решать свои задачи только за столом переговоров и политическим путем, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион."Нужно остановить войну, остановить кровопролитие и искать политических решений, при этом очень важно, чтобы не вмешивались третьи силы. Мы слышим сейчас постоянно заявления со стороны Турции, но Турция не имеет отношения к конфликту и не должна иметь", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, очень важно, чтобы разворачивающееся противостояние вокруг Нагорного Карабаха было бы переведено "в мирное русло, в русло политических переговоров", чтобы лидеры Армении и Азербайджана смогли бы найти взаимоприемлемое решение для всех участвующих в конфликте сторон и, прежде всего, для народа Нагорного Карабаха.Данный конфликт, как считают в Московском патриархате, является, прежде всего, территориальным спором между двумя государствами. Однако "никакие территориальные споры не стоят жизни людей", добавил митрополит.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201013/rezhim-prekrascheniya-ognya-1579532768.html
https://ria.ru/20201017/karabakh-1580270360.html
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обострение конфликта в нагорном карабахе, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, нагорно-карабахская республика

В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе

00:46 18.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Турция не должна вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха, Русская церковь призывает все участвующие в противостоянии стороны решать свои задачи только за столом переговоров и политическим путем, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.
"Нужно остановить войну, остановить кровопролитие и искать политических решений, при этом очень важно, чтобы не вмешивались третьи силы. Мы слышим сейчас постоянно заявления со стороны Турции, но Турция не имеет отношения к конфликту и не должна иметь", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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По его словам, очень важно, чтобы разворачивающееся противостояние вокруг Нагорного Карабаха было бы переведено "в мирное русло, в русло политических переговоров", чтобы лидеры Армении и Азербайджана смогли бы найти взаимоприемлемое решение для всех участвующих в конфликте сторон и, прежде всего, для народа Нагорного Карабаха.
Данный конфликт, как считают в Московском патриархате, является, прежде всего, территориальным спором между двумя государствами. Однако "никакие территориальные споры не стоят жизни людей", добавил митрополит.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Религия и мировоззрениеОбострение конфликта в Нагорном КарабахеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьНагорно-Карабахская Республика
 
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