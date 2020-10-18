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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201018/karabakh-1580318659.html
В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе с наступлением перемирия с полуночи 18 октября спокойная, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:18
2020-10-18T01:24
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Ситуация на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> с наступлением перемирия с полуночи 18 октября спокойная, сообщила пресс-секретарь минобороны <u><a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армении</a></u> Шушан <u><a href="http://ria.ru/person_Tagui_Stepanjan/">Степанян</a></u>.Ранее пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщил, что "обстановка на передовой успокоилась".Ранее Азербайджан и Армения решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Непризнанная Нагорно-Карабахская республика приветствовала усилия Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> и заявила, что готова соблюдать условия прекращения огня.Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank">ОБСЕ</a> по Карабаху — от 1 и 5 октября.Ситуация в КарабахеСтолкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армения</a> входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе

00:18 18.10.2020 (обновлено: 01:24 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео
Дом, поврежденный в результате обстрелов Степанакерта. Стоп-кадр с видео - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе с наступлением перемирия с полуночи 18 октября спокойная, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что "обстановка на передовой успокоилась".
"Ситуация на линии соприкосновения спокойная, прекращение огня в гуманитарных целях уже вступило в силу", - написала Степанян в своем Telegram-канале.
Ранее Азербайджан и Армения решили объявить перемирие с 00.00 18 октября (23.00 мск 17 октября). Непризнанная Нагорно-Карабахская республика приветствовала усилия Минской группы ОБСЕ и заявила, что готова соблюдать условия прекращения огня.
Стороны пришли к соглашению, следуя договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Москве 10 октября, а также заявлениям президентов России, Франции и США — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху — от 1 и 5 октября.

Ситуация в Карабахе

Столкновения в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Согласно четвертой статье Договора о коллективной безопасности, агрессия в отношении одного из участников рассматривается другими членами как нападение на все государства организации.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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