https://ria.ru/20201018/italiya-1580384560.html

В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T19:21

2020-10-18T19:21

2020-10-18T19:21

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568928031_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_63c6acb4a5dff156da68f8f05770b129.jpg

<strong>РИМ, 18 окт - РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Число выявленных за сутки случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.На Апеннинах продолжается быстрый рост количества граждан, заразившихся коронавирусом. В воскресенье число выявленных случаев инфицирования составило 11 705, это максимальный суточный прирост в стране за все время эпидемии.Предыдущий рекорд в 10 925 случаев был зафиксирован сутками ранее, в пятницу этот показатель впервые превысил 10 тысяч.Согласно обнародованным в воскресенье данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 414 241 подтвержденный случай COVID-19, в настоящее время число зараженных граждан составляет 126 237.За последние сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 36 543 человека, излечился 251 461 заболевший. В больницах сейчас находятся более 7,1 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии - 750 человек.В четверг минздрав Италии и Высший институт здравоохранения (ISS) обнародовали данные очередного мониторингового исследования за период с 5 по 11 октября. Согласно этой информации, коэффициент распространения инфекции Rt составлял на этой неделе в стране 1,17. В 16 итальянских областях и двух автономных провинциях данный показатель превышал 1,1.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, италия, в мире