https://ria.ru/20201018/italiya-1580384560.html
В Италии выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T19:21
2020-10-18T19:21
2020-10-18T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
италия
в мире
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<strong>РИМ, 18 окт - РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Число выявленных за сутки случаев заражения <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.На Апеннинах продолжается быстрый рост количества граждан, заразившихся коронавирусом. В воскресенье число выявленных случаев инфицирования составило 11 705, это максимальный суточный прирост в стране за все время эпидемии.Предыдущий рекорд в 10 925 случаев был зафиксирован сутками ранее, в пятницу этот показатель впервые превысил 10 тысяч.Согласно обнародованным в воскресенье данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 414 241 подтвержденный случай COVID-19, в настоящее время число зараженных граждан составляет 126 237.За последние сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 36 543 человека, излечился 251 461 заболевший. В больницах сейчас находятся более 7,1 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии - 750 человек.В четверг минздрав Италии и Высший институт здравоохранения (ISS) обнародовали данные очередного мониторингового исследования за период с 5 по 11 октября. Согласно этой информации, коэффициент распространения инфекции Rt составлял на этой неделе в стране 1,17. В 16 итальянских областях и двух автономных провинциях данный показатель превышал 1,1.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201018/simptom-1580349033.html
италия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, италия, в мире
РИМ, 18 окт - РИА Новости, Сергей Старцев.
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом
в Италии
впервые за время эпидемии превысило 11 тысяч, сообщило министерство здравоохранения.
На Апеннинах продолжается быстрый рост количества граждан, заразившихся коронавирусом. В воскресенье число выявленных случаев инфицирования составило 11 705, это максимальный суточный прирост в стране за все время эпидемии.
Предыдущий рекорд в 10 925 случаев был зафиксирован сутками ранее, в пятницу этот показатель впервые превысил 10 тысяч.
Согласно обнародованным в воскресенье данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 414 241 подтвержденный случай COVID-19, в настоящее время число зараженных граждан составляет 126 237.
За последние сутки скончались 69 пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии умерли 36 543 человека, излечился 251 461 заболевший. В больницах сейчас находятся более 7,1 тысячи пациентов, в отделениях интенсивной терапии - 750 человек.
В четверг минздрав Италии и Высший институт здравоохранения (ISS) обнародовали данные очередного мониторингового исследования за период с 5 по 11 октября. Согласно этой информации, коэффициент распространения инфекции Rt составлял на этой неделе в стране 1,17. В 16 итальянских областях и двух автономных провинциях данный показатель превышал 1,1.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф