https://ria.ru/20201018/iran-1580402727.html

Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения

Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что Тегеран с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T23:57

2020-10-18T23:57

2020-10-18T23:57

амир хатами

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<strong>ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Amir_KHatami/" target="_blank" data-auto="true">Амир Хатами</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать ее.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Тегеран с 18 октября получил возможность продавать и покупать вооружение."Примерно с прошлого года к нам обратились многие страны, мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать", - сказал министр в эфире телеканала<a href="https://www.irinn.ir/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> IRINN</a>, комментируя планы по продаже и покупке вооружений.Он также отметил достижения Ирана в военной сфере, несмотря на то, что страна находилась под санкциями. По словам министра, "враги признают", что Иран представляет собой обращающую на себя внимание "ракетную державу", а также "входит в пятерку лидеров" во всем мире по созданию беспилотников."Мы производим оборудование, которое не лишено качества и имеет лучше соответствующую стоимость по сравнению с конкурентами", - добавил министр обороны, указав, что Иран будет поставлять оружие тем странам, которые хотят использовать его "для законной самозащиты".В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.В мае 2018 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/1580337471.html

https://ria.ru/20201018/pompeo-1580377667.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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