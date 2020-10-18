Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что Тегеран с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать ее.
Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Тегеран с 18 октября получил возможность продавать и покупать вооружение.
"Примерно с прошлого года к нам обратились многие страны, мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать", - сказал министр в эфире телеканала IRINN, комментируя планы по продаже и покупке вооружений.
Он также отметил достижения Ирана в военной сфере, несмотря на то, что страна находилась под санкциями. По словам министра, "враги признают", что Иран представляет собой обращающую на себя внимание "ракетную державу", а также "входит в пятерку лидеров" во всем мире по созданию беспилотников.
Вчера, 10:17ЗнатокиКонец иранского оружейного эмбарго
"Мы производим оборудование, которое не лишено качества и имеет лучше соответствующую стоимость по сравнению с конкурентами", - добавил министр обороны, указав, что Иран будет поставлять оружие тем странам, которые хотят использовать его "для законной самозащиты".
В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.