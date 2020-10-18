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Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что Тегеран с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T23:57
2020-10-18T23:57
амир хатами
мид ирана
тегеран (город)
иран
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Министр обороны <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> <a href="http://ria.ru/person_Amir_KHatami/" target="_blank" data-auto="true">Амир Хатами</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегеран</a> с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать ее.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">министерство иностранных дел Ирана</a> сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Тегеран с 18 октября получил возможность продавать и покупать вооружение."Примерно с прошлого года к нам обратились многие страны, мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать", - сказал министр в эфире телеканала<a href="https://www.irinn.ir/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> IRINN</a>, комментируя планы по продаже и покупке вооружений.Он также отметил достижения Ирана в военной сфере, несмотря на то, что страна находилась под санкциями. По словам министра, "враги признают", что Иран представляет собой обращающую на себя внимание "ракетную державу", а также "входит в пятерку лидеров" во всем мире по созданию беспилотников."Мы производим оборудование, которое не лишено качества и имеет лучше соответствующую стоимость по сравнению с конкурентами", - добавил министр обороны, указав, что Иран будет поставлять оружие тем странам, которые хотят использовать его "для законной самозащиты".В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.В мае 2018 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/1580337471.html
https://ria.ru/20201018/pompeo-1580377667.html
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амир хатами, мид ирана, тегеран (город), иран, в мире

Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения

23:57 18.10.2020
 
CC BY 4.0 / MEHR / Mohammadreza Abbasi / Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране
Военный парад вооруженных сил Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
CC BY 4.0 / MEHR / Mohammadreza Abbasi /
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ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости. Министр обороны Ирана Амир Хатами сообщил, что Тегеран с отменой оружейного эмбарго планирует больше продавать продукцию военного назначения, нежели покупать ее.
Ранее министерство иностранных дел Ирана сообщило, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана более не действует, Тегеран с 18 октября получил возможность продавать и покупать вооружение.
"Примерно с прошлого года к нам обратились многие страны, мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать", - сказал министр в эфире телеканала IRINN, комментируя планы по продаже и покупке вооружений.
Он также отметил достижения Ирана в военной сфере, несмотря на то, что страна находилась под санкциями. По словам министра, "враги признают", что Иран представляет собой обращающую на себя внимание "ракетную державу", а также "входит в пятерку лидеров" во всем мире по созданию беспилотников.
Конец иранского оружейного эмбарго - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 10:17Знатоки
Конец иранского оружейного эмбарго
"Мы производим оборудование, которое не лишено качества и имеет лучше соответствующую стоимость по сравнению с конкурентами", - добавил министр обороны, указав, что Иран будет поставлять оружие тем странам, которые хотят использовать его "для законной самозащиты".
В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истек в воскресенье, 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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Помпео пригрозил санкциями всем причастным к поставкам оружия Ирану
 
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Амир ХатамиМИД ИранаТегеран (город)ИранВ мире
 
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