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Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине Ирана, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:39
2020-10-18T00:39
иран
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство иностранных дел страны, сообщив об истечении оружейного эмбарго 18 октября.Министерство сообщило, что отныне Иран может приобретать и продавать вооружение, поскольку не связано ограничениями. В свою очередь, официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.Президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> прежде заявлял, что снятие оружейного эмбарго является результатом ядерной сделки.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.В мае 2018 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577569746.html
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иран, в мире

Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений

00:39 18.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости. Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине Ирана, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство иностранных дел страны, сообщив об истечении оружейного эмбарго 18 октября.
"Необычные виды вооружения, оружие массового поражения и массовое приобретение конвенционного оружия не имеют места в оборонной доктрине страны", - говорится в заявлении ведомства, которое отметило, что опирается в вопросах обороны на свои собственные возможности.
Министерство сообщило, что отныне Иран может приобретать и продавать вооружение, поскольку не связано ограничениями. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.
Президент Ирана Хасан Роухани прежде заявлял, что снятие оружейного эмбарго является результатом ядерной сделки.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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