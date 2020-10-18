Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости. Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине Ирана, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство иностранных дел страны, сообщив об истечении оружейного эмбарго 18 октября.
"Необычные виды вооружения, оружие массового поражения и массовое приобретение конвенционного оружия не имеют места в оборонной доктрине страны", - говорится в заявлении ведомства, которое отметило, что опирается в вопросах обороны на свои собственные возможности.
Министерство сообщило, что отныне Иран может приобретать и продавать вооружение, поскольку не связано ограничениями. В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.
Президент Ирана Хасан Роухани прежде заявлял, что снятие оружейного эмбарго является результатом ядерной сделки.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения СБ ООН.
Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.
В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.
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