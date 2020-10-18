https://ria.ru/20201018/iran-1580319641.html

Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений

Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине Ирана, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T00:39

2020-10-18T00:39

2020-10-18T00:39

иран

в мире

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<strong>ТЕГЕРАН, 18 окт – РИА Новости.</strong> Оружию массового поражения (ОМП) не место в военной доктрине <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, Тегеран не планирует массовых закупок обычных видов вооружений, заявило министерство иностранных дел страны, сообщив об истечении оружейного эмбарго 18 октября.Министерство сообщило, что отныне Иран может приобретать и продавать вооружение, поскольку не связано ограничениями. В свою очередь, официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_MID_Irana/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирана</a> Саид Хатибзаде указал, что Иран за счет своего собственного производства на 90% обеспечивает оборонные нужды страны и не зависит от зарубежья.Президент Ирана <a href="http://ria.ru/person_KHasan_Roukhani/" target="_blank" data-auto="true">Хасан Роухани</a> прежде заявлял, что снятие оружейного эмбарго является результатом ядерной сделки.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>). Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны были и до истечения срока, но только с разрешения <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает в воскресенье, 18 октября.В мае 2018 года <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявили об одностороннем выходе из СВПД и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Впоследствии США предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее.

https://ria.ru/20200921/sanktsii-1577569746.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, в мире