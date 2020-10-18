https://ria.ru/20201018/internet-1580353766.html

В Минске вновь возникли проблемы с мобильным интернетом

Проблемы с мобильным доступом в интернет наблюдаются в различных районах Минска, включая центр белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T14:30

2020-10-18T14:30

2020-10-18T14:30

протесты в белоруссии

а1

александр лукашенко

мтс

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт - РИА Новости.</strong> Проблемы с мобильным доступом в интернет наблюдаются в различных районах Минска, включая центр белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости.В частности сбои в мобильной передаче данных наблюдаются у двух крупнейших операторов страны - <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_a1/" target="_blank" data-auto="true">А1</a>: у пользователей не работают мессенджеры и не открываются сайты.Проблемы с мобильным интернетом в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> традиционны для воскресенья, когда оппозиция проводит масштабные акции протеста.Днем в это воскресенье белорусская оппозиция намерена собраться в центре Минска, чтобы провести не санкционированное властями шествие. В белорусской столице с утра усилены меры безопасности, в центр города минуты силовики и спецтехника, центральные площади огорожены и охраняются.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576842158.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200908/1576909907.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире