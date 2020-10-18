https://ria.ru/20201018/imperiya-1580333210.html

Генерал заявил об "украинской империи" до Владивостока

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко рассказал об украинской "империи", которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T09:38

2020-10-18T09:38

2020-10-18T14:58

ситуация на украине

игорь смешко

петр порошенко

служба безопасности украины

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. </strong>Экс-глава <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_bezopasnosti_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">СБУ</a>, генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Igor_Smeshko/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Смешко</a> рассказал об украинской "империи", которая якобы привнесла европейскую культуру и христианство на "евроазиатские пространства" до самого Владивостока.Он подчеркнул, что после распада <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> стране надо было взять название "Украина-Русь", которое бы, по его мнению, верно отражало бы вклад украинцев в историю."Русь — метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на двух третях современной Украины. Это империя была, все остальные земли — Суздальская, Владимирская, Новгородская — это зависимые от метрополии земли, как во всех империях", - пояснил Смешко в эфире <a href="https://www.youtube.com/channel/UCxkdtxa54kQLRmmWaBH0K2w" target="_blank" rel="nofollow noopener">UKRLIFE.TV.</a>Генерал добавил, что в XVII веке украинское влияние распространилось до <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийска</a> и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> и "прикрыло собой очень слабое Московское государство" своей культурой."То есть <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> имела огромное историческое влияние", — заключил генерал.Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями и предложениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. В свою очередь, экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

https://ria.ru/20200928/krym-1577911442.html

Scot Malkinson Найди мне хоть одно упоминание или свидетельство существования Украины до 20го века. очень интересно. 296

sector70 Дайте прохохотаться))) 292

96

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, игорь смешко, петр порошенко, служба безопасности украины, в мире