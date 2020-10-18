https://ria.ru/20201018/ikra-1580322416.html

"Полюс в каждой икринке". Как выбрать правильную красную икру

Дикая и выращенная в искусственных условиях: у какой рыбы икра вкуснее и полезнее, и как не ошибиться при покупке? В интервью радио Sputnik советами поделился... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T02:11

2020-10-18T02:11

2020-10-18T02:11

красная икра

дальний восток

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Дикая и выращенная в искусственных условиях: у какой рыбы икра вкуснее и полезнее, и как не ошибиться при покупке? В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201018/ikra-1580174249.html">радио Sputnik</a> советами поделился исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин.<a href="https://ria.ru/product_krasnaya-ikra/" target="_blank">Красная икра</a> – полезный продукт. Но многие полагают, что она теряет ценные свойства, если получена от рыб, выращенных в неволе на искусственных кормах. На самом деле и та, и другая икра полезна, уверяет исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин.И есть еще так называемая искусственная икра. По сути это полностью искусственный продукт, когда в желатиновые оболочки закатывают жидкость с рыбным вкусом. Вредного в этом ничего нет, но и полезного тоже. Недобросовестные продавцы могут такую имитацию реализовывать под видом настоящей икры. Тут важно читать внимательно этикетку, потому что по требованиям <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> должно быть указано, что это икра искусственного происхождения. Вообще, этикетку нужно изучать всегда. Это поможет сделать правильный выбор и приобрести именно то, что хочется. Александр Фомин дал еще несколько советов, как понять, что икра качественная. "Если стеклянная баночка, смотрите на просвет, чтобы икринки были отделены друг от друга, не слипшиеся, не кисель, не жидкость однородная. Нужно чтобы каждая икринка имела свою структуру и форму. Если это дикая икра, в каждой икринке будет видно зародышевое тело, некий полюс из жировых клеток. Нужно смотреть на дату производства, чтобы икра была этого года", – советует Александр Фомин.Если вы хотите икру дикой рыбы, то лучший вариант – купить ту, которая произведена на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. Там не выращивают рыбу искусственно и не производят подделок . В этом просто нет необходимости. Если икра расфасована в другом месте, нужно смотреть район добычи и вид рыбы. А вот размер икринок не должен вас смущать. Он зависит не от качества, а всего лишь от вида рыбы."Самая крупная – кетовая. Она может в диаметре достигать 7 миллиметров. Горбуша такая же по цвету, но ее размер – от 3 до 5 миллиметров. У нерки самая красивая икра – мелкая и почти малинового цвета. У кижуча икра тоже не очень крупная, но не такая малиновая", – рассказал радио Sputnik Александр Фомин.

https://radiosputnik.ria.ru/20191229/1562987845.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/ikra-1579891163.html

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дальний восток

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красная икра, дальний восток, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество