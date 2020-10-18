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Рэпер Гуф извинился перед фанатами из-за клипа Тимати и Егора Крида
Рэпер Алексей Долматов (известен под творческим псевдонимом Гуф) столкнулся с критикой после выхода клипа Тимати на песню "Звездопад". РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T10:42
2020-10-18T14:10
джиган (денис устименко-вайнштейн)
guf (алексей долматов)
шоу-бизнес
егор крид
тимати (тимур юнусов)
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.</strong> Рэпер <a href="https://ria.ru/person_guf-aleksey-dolmatov/" target="_blank">Алексей Долматов</a> (известен под творческим псевдонимом Гуф) столкнулся с критикой после выхода клипа <a href="http://ria.ru/person_Timati_Timur_JUnusov/" target="_blank" data-auto="true">Тимати</a> на песню "Звездопад".В ролике рэпер <a href="http://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Джиган</a> читает книгу Гуфа "Путь к исправлению". Оба упоминаются в тексте песни."Меня все спрашивают, как я оказался в этом видео у <a href="http://ria.ru/person_Egor_Krid/" target="_blank" data-auto="true">Егора Крида</a> и Тимати… Без понятия, как, я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь", — заявил музыкант в<a href="https://www.instagram.com/therealguf/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>В сентябре прошлого года Гуф также извинялся перед подписчиками после выхода другого клипа Тимати — на песню "Москва". После шквала критики и обвинений в участии в "проплаченном" ролике перед выборами в Мосгордуму рэпер заявил, что не получил "ни копейки". Тогда Гуф пообещал, что продолжит музыкальную деятельность, но "теперь уже, наверное, без Тимати".
https://ria.ru/20200930/guf-1578020303.html
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джиган (денис устименко-вайнштейн), guf (алексей долматов), шоу-бизнес, егор крид, тимати (тимур юнусов)

Рэпер Гуф извинился перед фанатами из-за клипа Тимати и Егора Крида

10:42 18.10.2020 (обновлено: 14:10 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Рэпер Алексей Долматов (известен под творческим псевдонимом Гуф) столкнулся с критикой после выхода клипа Тимати на песню "Звездопад".
В ролике рэпер Джиган читает книгу Гуфа "Путь к исправлению". Оба упоминаются в тексте песни.
"Меня все спрашивают, как я оказался в этом видео у Егора Крида и Тимати… Без понятия, как, я не знаю, как это получилось. Я извиняюсь", — заявил музыкант в Instagram.
В сентябре прошлого года Гуф также извинялся перед подписчиками после выхода другого клипа Тимати — на песню "Москва". После шквала критики и обвинений в участии в "проплаченном" ролике перед выборами в Мосгордуму рэпер заявил, что не получил "ни копейки". Тогда Гуф пообещал, что продолжит музыкальную деятельность, но "теперь уже, наверное, без Тимати".
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 19:01
Рэпер Гуф резко ответил хейтерам, назвавшим его "толстым" и "старым"
 
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Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Guf (Алексей Долматов)Шоу-бизнесЕгор КридТимати (Тимур Юнусов)
 
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