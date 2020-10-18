СМИ: Греция планирует провести учебные стрельбы из комплекса С-300
© Министерство обороны РФ
АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите - вторые за 22 года со времени их размещения на острове, сообщает издание ieidiseis.gr со ссылкой на источники.
"Красный медведь" (С-300) последние 22 года несёт дозор на восточной оконечности Крита и в радиусе 280 километров вокруг острова, где он готов поглотить каждого летающего "хищника", - пишет сайт.
29 сентября, 14:40Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции
"Красный медведь" в эти дни, спустя целых семь лет, готовится к своему второму походу в начале ноября на Западный Крит, в Ханью, где расположен полигон НАТО. Первый выстрел греческих С-300 был произведен на полигоне НАТО в Ханье 13 декабря 2013 года, через 14 лет после их установки на Крите. На "исторической стрельбе" присутствовали почти все военные атташе, аккредитованные в то время в Афинах", - пишет издание.
Подготовка ко второму выстрелу из С-300 совпадает с длительным обострением в греко-турецких отношениях из-за Восточного Средиземноморья и испытательными стрельбами турецкого комплекса С-400 в районе Черного моря, говорится в статье.
Издание пишет, что размещение российских зенитных ракет большой дальности на Крите произошло весной 1999 года при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче. Американские официальные лица присутствовали при первой стрельбе из С-300 на Крите.
16 октября, 21:01США намерены осудить испытания Турцией российских С-400
"Противовоздушный зонт, прикрывающий Крит, в основном состоит из С-300, а также остальных российских зенитных систем малой дальности (ТОР М-1 и ОСА). Российские ракеты, находящиеся на Крите, обеспечивают безопасность и американской базы в Суде. Поэтому разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что ракеты Греции имеют согласие США, а ракеты Турции - их анафему", - пишет издание.
В конце 2013 года Греция впервые провела стрельбы из С-300. Пуск ракеты прошел на острове Крит в рамках учений "Белый орел", цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее двух километров, причем при выполнении маневров уклонения. Тогда специалисты отметили высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 14 лет назад.