Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201018/gretsiya-1580385926.html
СМИ: Греция планирует провести учебные стрельбы из комплекса С-300
Вооруженные силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите - вторые за 22 года со... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T19:31
2020-10-18T19:31
зрк с-300
с-400 «триумф»
нато
кипр
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156281/65/1562816594_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e7aa001e5cd4490fbfb6eacf9023f62a.jpg
<strong>АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> на <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крите</a> - вторые за 22 года со времени их размещения на острове, сообщает издание <a href="https://www.ieidiseis.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ieidiseis.gr</a> со ссылкой на источники."Красный медведь" (С-300) последние 22 года несёт дозор на восточной оконечности Крита и в радиусе 280 километров вокруг острова, где он готов поглотить каждого летающего "хищника", - пишет сайт."Красный медведь" в эти дни, спустя целых семь лет, готовится к своему второму походу в начале ноября на Западный Крит, в Ханью, где расположен полигон <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Первый выстрел греческих С-300 был произведен на полигоне НАТО в Ханье 13 декабря 2013 года, через 14 лет после их установки на Крите. На "исторической стрельбе" присутствовали почти все военные атташе, аккредитованные в то время в Афинах", - пишет издание.Подготовка ко второму выстрелу из С-300 совпадает с длительным обострением в греко-турецких отношениях из-за Восточного Средиземноморья и испытательными стрельбами турецкого комплекса <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> в районе Черного моря, говорится в статье.Издание пишет, что размещение российских зенитных ракет большой дальности на Крите произошло весной 1999 года при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче. Американские официальные лица присутствовали при первой стрельбе из С-300 на Крите."Противовоздушный зонт, прикрывающий Крит, в основном состоит из С-300, а также остальных российских зенитных систем малой дальности (ТОР М-1 и ОСА). Российские ракеты, находящиеся на Крите, обеспечивают безопасность и американской базы в Суде. Поэтому разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что ракеты Греции имеют согласие <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а ракеты <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> - их анафему", - пишет издание.Российские системы ПВО С-300 (S-300PMU-1) были закуплены <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.В конце 2013 года Греция впервые провела стрельбы из С-300. Пуск ракеты прошел на острове Крит в рамках учений "Белый орел", цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее двух километров, причем при выполнении маневров уклонения. Тогда специалисты отметили высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 14 лет назад.
https://ria.ru/20200929/gretsiya-1577946355.html
https://ria.ru/20201016/turtsiya-1580206258.html
https://ria.ru/20200906/gretsiya-1576838887.html
3
кипр
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156281/65/1562816594_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_6b01b57497ad3d13dc1dc7e23fa5f05a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зрк с-300, с-400 «триумф», нато, кипр, сша, в мире

СМИ: Греция планирует провести учебные стрельбы из комплекса С-300

19:31 18.10.2020
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит"
Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости. Вооруженные силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите - вторые за 22 года со времени их размещения на острове, сообщает издание ieidiseis.gr со ссылкой на источники.
"Красный медведь" (С-300) последние 22 года несёт дозор на восточной оконечности Крита и в радиусе 280 километров вокруг острова, где он готов поглотить каждого летающего "хищника", - пишет сайт.
Выступление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса на 4-м европейско-арабском саммите - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:40
Премьер Греции пожаловался госсекретарю США на действия Турции
"Красный медведь" в эти дни, спустя целых семь лет, готовится к своему второму походу в начале ноября на Западный Крит, в Ханью, где расположен полигон НАТО. Первый выстрел греческих С-300 был произведен на полигоне НАТО в Ханье 13 декабря 2013 года, через 14 лет после их установки на Крите. На "исторической стрельбе" присутствовали почти все военные атташе, аккредитованные в то время в Афинах", - пишет издание.
Подготовка ко второму выстрелу из С-300 совпадает с длительным обострением в греко-турецких отношениях из-за Восточного Средиземноморья и испытательными стрельбами турецкого комплекса С-400 в районе Черного моря, говорится в статье.
Издание пишет, что размещение российских зенитных ракет большой дальности на Крите произошло весной 1999 года при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче. Американские официальные лица присутствовали при первой стрельбе из С-300 на Крите.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 21:01
США намерены осудить испытания Турцией российских С-400
"Противовоздушный зонт, прикрывающий Крит, в основном состоит из С-300, а также остальных российских зенитных систем малой дальности (ТОР М-1 и ОСА). Российские ракеты, находящиеся на Крите, обеспечивают безопасность и американской базы в Суде. Поэтому разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что ракеты Греции имеют согласие США, а ракеты Турции - их анафему", - пишет издание.
Российские системы ПВО С-300 (S-300PMU-1) были закуплены Кипром еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с Афинами комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.
В конце 2013 года Греция впервые провела стрельбы из С-300. Пуск ракеты прошел на острове Крит в рамках учений "Белый орел", цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее двух километров, причем при выполнении маневров уклонения. Тогда специалисты отметили высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 14 лет назад.
Афины - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:43
Греция прокомментировала сообщения о переброске турецких танков к границе
 
Обсудить3
ЗРК С-300С-400 «Триумф»НАТОКипрСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Лента новостейМолния