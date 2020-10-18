https://ria.ru/20201018/gretsiya-1580385926.html

СМИ: Греция планирует провести учебные стрельбы из комплекса С-300

Вооруженные силы Греции готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства С-300 на Крите - вторые за 22 года со... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T19:31

2020-10-18T19:31

2020-10-18T19:31

зрк с-300

с-400 «триумф»

нато

кипр

сша

в мире

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<strong>АФИНЫ, 18 окт - РИА Новости.</strong> Вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> готовятся провести учебные стрельбы из зенитно-ракетного комплекса российского производства <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300</a> на <a href="http://ria.ru/location_Crete/" target="_blank" data-auto="true">Крите</a> - вторые за 22 года со времени их размещения на острове, сообщает издание <a href="https://www.ieidiseis.gr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ieidiseis.gr</a> со ссылкой на источники."Красный медведь" (С-300) последние 22 года несёт дозор на восточной оконечности Крита и в радиусе 280 километров вокруг острова, где он готов поглотить каждого летающего "хищника", - пишет сайт."Красный медведь" в эти дни, спустя целых семь лет, готовится к своему второму походу в начале ноября на Западный Крит, в Ханью, где расположен полигон <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Первый выстрел греческих С-300 был произведен на полигоне НАТО в Ханье 13 декабря 2013 года, через 14 лет после их установки на Крите. На "исторической стрельбе" присутствовали почти все военные атташе, аккредитованные в то время в Афинах", - пишет издание.Подготовка ко второму выстрелу из С-300 совпадает с длительным обострением в греко-турецких отношениях из-за Восточного Средиземноморья и испытательными стрельбами турецкого комплекса <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> в районе Черного моря, говорится в статье.Издание пишет, что размещение российских зенитных ракет большой дальности на Крите произошло весной 1999 года при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче. Американские официальные лица присутствовали при первой стрельбе из С-300 на Крите."Противовоздушный зонт, прикрывающий Крит, в основном состоит из С-300, а также остальных российских зенитных систем малой дальности (ТОР М-1 и ОСА). Российские ракеты, находящиеся на Крите, обеспечивают безопасность и американской базы в Суде. Поэтому разница между греческими С-300 и турецкими С-400 заключается в том, что ракеты Греции имеют согласие <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а ракеты <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> - их анафему", - пишет издание.Российские системы ПВО С-300 (S-300PMU-1) были закуплены <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипром</a> еще в середине 1990-х годов, однако из-за резкой реакции Турции по договоренности с <a href="http://ria.ru/location_Athens/" target="_blank" data-auto="true">Афинами</a> комплексы были размещены на греческом острове Крит, а затем переданы в собственность Греции.В конце 2013 года Греция впервые провела стрельбы из С-300. Пуск ракеты прошел на острове Крит в рамках учений "Белый орел", цель была поражена на расстоянии 30 километров и высоте менее двух километров, причем при выполнении маневров уклонения. Тогда специалисты отметили высокую надежность ракет, которые были приняты на вооружении 14 лет назад.

https://ria.ru/20200929/gretsiya-1577946355.html

https://ria.ru/20201016/turtsiya-1580206258.html

https://ria.ru/20200906/gretsiya-1576838887.html

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кипр

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зрк с-300, с-400 «триумф», нато, кипр, сша, в мире