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https://ria.ru/20201018/goldberg-1579819180.html
Вупи Голдберг рассказала, почему ее не хотели брать в ленту "Привидение"
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вупи Голдберг рассказала в интервью Наоми Кэмпбелл на ее YouTube-канале No Filter, что попала в актерский состав фильма... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T02:47
2020-10-18T02:47
культура
кино и сериалы
новости культуры
деми мур (деметрия гайнс)
патрик суэйзи
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М<strong>ОСКВА, 18 окт – РИА Новости</strong>. Вупи Голдберг <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KAb5Lip8mIo" target="_blank">рассказала</a> в интервью Наоми Кэмпбелл на ее YouTube-канале No Filter, что попала в актерский состав фильма "Привидение" только благодаря поддержке Патрика Суэйзи. Изначально режиссеры не собирались ее приглашать. Ее агент объяснил ей, что ее не зовут "из-за слишком яркой индивидуальности, поскольку опасаются, что она может затмить других персонажей" и отвлечь внимание зрителей от основной сюжетной линии. Но спустя некоторое время ей все же позвонили. Оказалось, что на этом настоял Патрик Суэйзи. Он заявил, что отказывается сниматься, если Вупи Голдберг не пригласят на прослушивание.Актриса раньше с ним не общалась, но он оказался ее поклонником. В результате за роль медиума Оды Мэй Браун она получила премию "Оскар".Мелодрама "Привидение" (1990) рассказывает о молодом человеке Сэме (Патрик Суэйзи), который погибает и превращается в призрака. Он узнает, что его девушке Молли (Деми Мур) тоже грозит смертельная опасность и пытается ее предупредить. Ему помогает провидица (Вупи Голдберг). У фильма две премии "Оскар" — за оригинальный сценарий и за лучшую женскую роль второго плана.
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кино и сериалы, новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), патрик суэйзи

Вупи Голдберг рассказала, почему ее не хотели брать в ленту "Привидение"

02:47 18.10.2020
 
© Paramount Pictures (1990)Кадр из фильма "Привидение"
Кадр из фильма Привидение - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© Paramount Pictures (1990)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вупи Голдберг рассказала в интервью Наоми Кэмпбелл на ее YouTube-канале No Filter, что попала в актерский состав фильма "Привидение" только благодаря поддержке Патрика Суэйзи. Изначально режиссеры не собирались ее приглашать.
Ее агент объяснил ей, что ее не зовут "из-за слишком яркой индивидуальности, поскольку опасаются, что она может затмить других персонажей" и отвлечь внимание зрителей от основной сюжетной линии.
Но спустя некоторое время ей все же позвонили. Оказалось, что на этом настоял Патрик Суэйзи. Он заявил, что отказывается сниматься, если Вупи Голдберг не пригласят на прослушивание.
Актриса раньше с ним не общалась, но он оказался ее поклонником.
В результате за роль медиума Оды Мэй Браун она получила премию "Оскар".
Мелодрама "Привидение" (1990) рассказывает о молодом человеке Сэме (Патрик Суэйзи), который погибает и превращается в призрака. Он узнает, что его девушке Молли (Деми Мур) тоже грозит смертельная опасность и пытается ее предупредить. Ему помогает провидица (Вупи Голдберг).
У фильма две премии "Оскар" — за оригинальный сценарий и за лучшую женскую роль второго плана.
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КультураКино и сериалыНовости культурыДеми Мур (Деметрия Гайнс)Патрик Суэйзи
 
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