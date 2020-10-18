https://ria.ru/20201018/goldberg-1579819180.html

Вупи Голдберг рассказала, почему ее не хотели брать в ленту "Привидение"

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вупи Голдберг рассказала в интервью Наоми Кэмпбелл на ее YouTube-канале No Filter, что попала в актерский состав фильма... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T02:47

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культура

кино и сериалы

новости культуры

деми мур (деметрия гайнс)

патрик суэйзи

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М<strong>ОСКВА, 18 окт – РИА Новости</strong>. Вупи Голдберг <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KAb5Lip8mIo" target="_blank">рассказала</a> в интервью Наоми Кэмпбелл на ее YouTube-канале No Filter, что попала в актерский состав фильма "Привидение" только благодаря поддержке Патрика Суэйзи. Изначально режиссеры не собирались ее приглашать. Ее агент объяснил ей, что ее не зовут "из-за слишком яркой индивидуальности, поскольку опасаются, что она может затмить других персонажей" и отвлечь внимание зрителей от основной сюжетной линии. Но спустя некоторое время ей все же позвонили. Оказалось, что на этом настоял Патрик Суэйзи. Он заявил, что отказывается сниматься, если Вупи Голдберг не пригласят на прослушивание.Актриса раньше с ним не общалась, но он оказался ее поклонником. В результате за роль медиума Оды Мэй Браун она получила премию "Оскар".Мелодрама "Привидение" (1990) рассказывает о молодом человеке Сэме (Патрик Суэйзи), который погибает и превращается в призрака. Он узнает, что его девушке Молли (Деми Мур) тоже грозит смертельная опасность и пытается ее предупредить. Ему помогает провидица (Вупи Голдберг). У фильма две премии "Оскар" — за оригинальный сценарий и за лучшую женскую роль второго плана.

https://ria.ru/20191119/1561137285.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, деми мур (деметрия гайнс), патрик суэйзи