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https://ria.ru/20201018/frantsiya-1580394987.html
Франция хочет выслать более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T21:15
2020-10-18T21:51
убийство учителя во франции
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_vnutrennikh_del_Francii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_zherald-darmanen/" target="_blank" data-auto="true">Жеральд Дарманен</a> после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме, сообщает радиостанция<a href="https://www.europe1.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Europe 1</a>.Отмечается, что в воскресенье министр внутренних дел провел собрание с префектами и намерен просить их в ближайшее время выслать 231 иностранца. Они значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT). Сообщается, что 180 из них в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю страну, произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. В субботу глава антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.В ходе расследования дела, которым занимается антитерористический отдел прокуратуры, были задержаны одиннадцать человек, в том числе родственники совершившего атаку.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> в пятницу назвал произошедшее террористическим актом.В воскресенье в Париже и других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a>, ряд членов правительства, мэр города <a href="http://ria.ru/person_Ann_Idalgo/" target="_blank" data-auto="true">Анн Идальго</a>.Двадцать первого октября во Франции состоится национальная церемония прощания с убитым учителем, о которой объявил Елисейский дворец.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580241002.html
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580303589.html
только не к нам
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Долго до них доходило, что не все "беженцы" - беженцы)))
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франция
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убийство учителя во франции, франция, в мире

Франция хочет выслать более 230 подозреваемых в экстремизме иностранцев

21:15 18.10.2020 (обновлено: 21:51 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции памяти на площади Республики в Париже
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен после резонансного убийства преподавателя истории намерен потребовать выслать из страны более 230 иностранцев, которые подозреваются в экстремизме, сообщает радиостанция Europe 1.
Отмечается, что в воскресенье министр внутренних дел провел собрание с префектами и намерен просить их в ближайшее время выслать 231 иностранца. Они значатся в реестре данных по предупреждению радикализации террористического характера (Fiché FSPRT). Сообщается, что 180 из них в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.
Спецслужбы на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 09:51
Были знакомы. Задержаны фигуранты, причастные к убийству учителя в Париже
В пятницу вечером злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийство, которое потрясло всю страну, произошло около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. В субботу глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
В ходе расследования дела, которым занимается антитерористический отдел прокуратуры, были задержаны одиннадцать человек, в том числе родственники совершившего атаку.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу назвал произошедшее террористическим актом.
В воскресенье в Париже и других городах Франции состоялись акции в память об убитом учителе, участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В акции в Париже приняли участие премьер-министр страны Жан Кастекс, ряд членов правительства, мэр города Анн Идальго.
Двадцать первого октября во Франции состоится национальная церемония прощания с убитым учителем, о которой объявил Елисейский дворец.
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 20:12
СМИ узнали, как напавший на учителя получил статус беженца во Франции
 
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Убийство учителя во ФранцииФранцияВ мире
 
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