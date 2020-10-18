https://ria.ru/20201018/flagg-1579980621.html
По мотивам "Жареных зеленых помидоров" снимут сериал
По мотивам фильма 1991 года, основанного на романе Фэнни Флэгг "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", снимут сериал, сообщает THR. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T04:41
2020-10-18T04:41
2020-10-18T04:41
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости</strong>. По мотивам фильма 1991 года, основанного на романе Фэнни Флэгг "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", снимут сериал, <a href="https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/reba-mcentire-to-star-in-fried-green-tomatoes-show-at-nbc-from-norman-lear" target="_blank">сообщает</a> THR.Шоу станет современным переложением знаменитой истории о женской дружбе. Одну из главных героинь Иджи Тредгуд в новом проекте сыграет кантри-певица Риба Макинтайр. Она возвращается в кафе "Полустанок" десять лет спустя и видит, как изменился город и как повзрослела дочь.Продюсером выступит Норман Лир, который также продюсировал оригинальный фильм. Вместе с ним работать над сериалом будет и сама Фэнни Флэг, принимавшая участие в написании сценария ленты 1991 года. В оригинальной ленте снимались Мэри Стюарт Мастерсон, Мэри-Луиз Паркер, Кэти Бейтс, Джессика Тэнди, Сисели Тайсон.
https://ria.ru/20200909/schreiber-1576930469.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
книги, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости
. По мотивам фильма 1991 года, основанного на романе Фэнни Флэгг "Жареные зеленые помидоры в кафе "Полустанок", снимут сериал, сообщает
THR.
Шоу станет современным переложением знаменитой истории о женской дружбе.
Одну из главных героинь Иджи Тредгуд в новом проекте сыграет кантри-певица Риба Макинтайр. Она возвращается в кафе "Полустанок" десять лет спустя и видит, как изменился город и как повзрослела дочь.
Продюсером выступит Норман Лир, который также продюсировал оригинальный фильм. Вместе с ним работать над сериалом будет и сама Фэнни Флэг, принимавшая участие в написании сценария ленты 1991 года.
В оригинальной ленте снимались Мэри Стюарт Мастерсон, Мэри-Луиз Паркер, Кэти Бейтс, Джессика Тэнди, Сисели Тайсон.