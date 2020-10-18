https://ria.ru/20201018/eskalator-1580372086.html
Один из упавших с эскалатора в московском ТЦ детей остается в больнице
Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:35
2020-10-18T17:35
2020-10-18T17:36
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Prokuratura_g_Moskvy" target="_blank">столичной прокуратуры</a>.Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням. Столичная прокуратура и следком начали проверку по факту происшествия.По его словам, один ребенок отправлен домой, второй остается с мамой в больнице.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура г. москвы, москва, происшествия