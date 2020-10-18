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Один из упавших с эскалатора в московском ТЦ детей остается в больнице
Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:35
2020-10-18T17:36
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Prokuratura_g_Moskvy" target="_blank">столичной прокуратуры</a>.Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням. Столичная прокуратура и следком начали проверку по факту происшествия.По его словам, один ребенок отправлен домой, второй остается с мамой в больнице.
москва
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прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Один из упавших с эскалатора в московском ТЦ детей остается в больнице

17:35 18.10.2020 (обновлено: 17:36 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням. Столичная прокуратура и следком начали проверку по факту происшествия.
"После инцидента несовершеннолетние 2013 и 2018 годов рождения доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один ребенок отправлен домой, второй остается с мамой в больнице.
 
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Прокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
 
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