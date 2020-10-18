https://ria.ru/20201018/eskalator-1580372086.html

Один из упавших с эскалатора в московском ТЦ детей остается в больнице

Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T17:35

2020-10-18T17:35

2020-10-18T17:36

прокуратура г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Один ребенок по-прежнему в больнице, второй отправлен домой после падения на эскалаторе в торговом центре в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Prokuratura_g_Moskvy" target="_blank">столичной прокуратуры</a>.Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находился еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням. Столичная прокуратура и следком начали проверку по факту происшествия.По его словам, один ребенок отправлен домой, второй остается с мамой в больнице.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура г. москвы, москва, происшествия