https://ria.ru/20201018/eskalator-1580354880.html

В московском торговом центре дети упали с эскалатора

Прокуратура Москвы начала проверку после того, как девочка вместе с коляской, в которой сидел ребенок, упали с эскалатора в торговом центре, сообщила РИА... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T14:43

2020-10-18T14:43

2020-10-18T15:04

людмила нефедова

прокуратура г. москвы

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура Москвы начала проверку после того, как девочка вместе с коляской, в которой сидел ребенок, упали с эскалатора в торговом центре, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находится еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням.Она добавила, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a> сообщила РИА Новости, что следователи также начали проверку по данному факту. Она добавила, что, по предварительной информации, вся семья после происшествия уехала домой, медицинская помощь детям не понадобилась.

https://ria.ru/20200618/1573097319.html

https://ria.ru/20200407/1569684572.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, прокуратура г. москвы, москва, общество