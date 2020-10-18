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В московском торговом центре дети упали с эскалатора
Прокуратура Москвы начала проверку после того, как девочка вместе с коляской, в которой сидел ребенок, упали с эскалатора в торговом центре, сообщила РИА... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T14:43
2020-10-18T15:04
людмила нефедова
прокуратура г. москвы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Прокуратура Москвы начала проверку после того, как девочка вместе с коляской, в которой сидел ребенок, упали с эскалатора в торговом центре, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-nefedova/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Нефедова</a>.По предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находится еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням.Она добавила, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a> сообщила РИА Новости, что следователи также начали проверку по данному факту. Она добавила, что, по предварительной информации, вся семья после происшествия уехала домой, медицинская помощь детям не понадобилась.
https://ria.ru/20200618/1573097319.html
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людмила нефедова, прокуратура г. москвы, москва, общество

В московском торговом центре дети упали с эскалатора

14:43 18.10.2020 (обновлено: 15:04 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после того, как девочка вместе с коляской, в которой сидел ребенок, упали с эскалатора в торговом центре, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
По предварительной информации, 17 октября несовершеннолетняя без помощи взрослых пыталась спуститься на эскалаторе с детской коляской, в которой находится еще один ребенок, в результате дети упали вниз по ступеням.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

Людмила Нефедова
руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы
Она добавила, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи также начали проверку по данному факту. Она добавила, что, по предварительной информации, вся семья после происшествия уехала домой, медицинская помощь детям не понадобилась.
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Людмила НефедоваПрокуратура г. МосквыМоскваОбщество
 
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