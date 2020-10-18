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Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум

Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум, сообщил в Facebook его друг, поэт Лев Рубинштейн. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T20:05

2020-10-18T20:05

2020-10-18T20:05

культура

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум, сообщил в Facebook его друг, поэт Лев Рубинштейн."Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка и собеседника, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас - для родных, для друзей театра "Тень", для меня лично. Сейчас трудно говорить. Сейчас трудно, невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Его отсутствие совершенно непредставимо", - написал Рубинштейн.Режиссер Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. В 1988 вместе с Майей Краснопольской организовал в Москве театр теней и кукол "Тень". В соавторстве с Краснопольской поставил спектакли "Щелкунчик", "Красные шапочки", "Домашний театр", "Евгений ОнегЕн. Немая опера", "Метаморфозы" и другие. Режиссер лауреат премии "Золотая маска".

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры