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Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум
Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум, сообщил в Facebook его друг, поэт Лев Рубинштейн. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:05
2020-10-18T20:05
культура
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум, сообщил в Facebook его друг, поэт Лев Рубинштейн."Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка и собеседника, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас - для родных, для друзей театра "Тень", для меня лично. Сейчас трудно говорить. Сейчас трудно, невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Его отсутствие совершенно непредставимо", - написал Рубинштейн.Режиссер Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. В 1988 вместе с Майей Краснопольской организовал в Москве театр теней и кукол "Тень". В соавторстве с Краснопольской поставил спектакли "Щелкунчик", "Красные шапочки", "Домашний театр", "Евгений ОнегЕн. Немая опера", "Метаморфозы" и другие. Режиссер лауреат премии "Золотая маска".
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новости культуры

Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум

20:05 18.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония вручения театральной премии "Золотая маска"
Церемония вручения театральной премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Скончался основатель театра "Тень" Илья Эпельбаум, сообщил в Facebook его друг, поэт Лев Рубинштейн.
"Илья Эпельбаум. Илюша. Больше нет его, моего дружка и собеседника, фонтанирующего идеями одна другой невероятнее. Ужасное горе для всех нас - для родных, для друзей театра "Тень", для меня лично. Сейчас трудно говорить. Сейчас трудно, невозможно говорить о нем в прошедшем времени. Его отсутствие совершенно непредставимо", - написал Рубинштейн.
Режиссер Илья Эпельбаум родился 21 июля 1961 года. В 1988 вместе с Майей Краснопольской организовал в Москве театр теней и кукол "Тень". В соавторстве с Краснопольской поставил спектакли "Щелкунчик", "Красные шапочки", "Домашний театр", "Евгений ОнегЕн. Немая опера", "Метаморфозы" и другие. Режиссер лауреат премии "Золотая маска".
 
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