https://ria.ru/20201018/dvorets-1580360501.html

Во Франции мужчина возомнил себя королем и проник в Версальский дворец

Возомнивший себя королем 31-летний мужчина проник в субботу вечером на территорию Версальского дворца во Франции, его задержали, сообщает радиостанция France... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T15:43

2020-10-18T15:43

2020-10-18T15:43

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Возомнивший себя королем 31-летний мужчина проник в субботу вечером на территорию Версальского дворца во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, его задержали, сообщает радиостанция <a href="https://www.francebleu.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France Bleu</a>.По словам неназванного источника в полиции, 31-летний мужчина, "одетый в простыню и возомнивший себя королем", проник на территорию дворца.Водитель такси, на котором он приехал, оповестил полицию около 22.30 по местному времени (23.30 мск), когда высадил мужчину, поскольку тот по дороге заявил о своем намерении проникнуть во дворец.На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили разбитое стекло в остекленной двери у входа в нижнюю галерею. Полицейские нашли мужчину во дворце, задержали его и поместили под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kompleksy-1578052938.html

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире