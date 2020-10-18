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Во Франции мужчина возомнил себя королем и проник в Версальский дворец
Возомнивший себя королем 31-летний мужчина проник в субботу вечером на территорию Версальского дворца во Франции, его задержали, сообщает радиостанция France... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:43
2020-10-18T15:43
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Возомнивший себя королем 31-летний мужчина проник в субботу вечером на территорию Версальского дворца во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, его задержали, сообщает радиостанция <a href="https://www.francebleu.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">France Bleu</a>.По словам неназванного источника в полиции, 31-летний мужчина, "одетый в простыню и возомнивший себя королем", проник на территорию дворца.Водитель такси, на котором он приехал, оповестил полицию около 22.30 по местному времени (23.30 мск), когда высадил мужчину, поскольку тот по дороге заявил о своем намерении проникнуть во дворец.На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили разбитое стекло в остекленной двери у входа в нижнюю галерею. Полицейские нашли мужчину во дворце, задержали его и поместили под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kompleksy-1578052938.html
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франция
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франция, в мире

Во Франции мужчина возомнил себя королем и проник в Версальский дворец

15:43 18.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовОтдыхающие на территории Версальского дворца в пригороде Парижа
Отдыхающие на территории Версальского дворца в пригороде Парижа - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Возомнивший себя королем 31-летний мужчина проник в субботу вечером на территорию Версальского дворца во Франции, его задержали, сообщает радиостанция France Bleu.
По словам неназванного источника в полиции, 31-летний мужчина, "одетый в простыню и возомнивший себя королем", проник на территорию дворца.
Водитель такси, на котором он приехал, оповестил полицию около 22.30 по местному времени (23.30 мск), когда высадил мужчину, поскольку тот по дороге заявил о своем намерении проникнуть во дворец.
На месте сотрудники правоохранительных органов обнаружили разбитое стекло в остекленной двери у входа в нижнюю галерею. Полицейские нашли мужчину во дворце, задержали его и поместили под стражу.
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2 октября, 04:00Сказано в эфире
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