https://ria.ru/20201018/dtp-1580399215.html
В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Архангельске, сообщили в... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:18
2020-10-18T22:18
2020-10-18T22:18
bmw ag
ford motor
архангельск
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Шесть человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a>, сообщили в региональном УМВД.Авария произошла в воскресенье около 19.40 в Архангельске на улице Набережная Северной Двины в районе стадиона "Буревестник". По предварительным данным, водитель автомобиля <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a>, двигаясь в сторону Ленинградского проспекта, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом <a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a>."В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратился водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе двое детей. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20201014/postradavshie-1579805986.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bmw ag, ford motor, архангельск, происшествия