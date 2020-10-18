https://ria.ru/20201018/dtp-1580399215.html

В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Архангельске, сообщили в... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:18

2020-10-18T22:18

2020-10-18T22:18

bmw ag

ford motor

архангельск

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Шесть человек, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью после ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a>, сообщили в региональном УМВД.Авария произошла в воскресенье около 19.40 в Архангельске на улице Набережная Северной Двины в районе стадиона "Буревестник". По предварительным данным, водитель автомобиля <a href="http://ria.ru/organization_BMW_AG/" target="_blank" data-auto="true">BMW</a>, двигаясь в сторону Ленинградского проспекта, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом <a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a>."В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Также за медицинской помощью обратился водитель и четыре пассажира микроавтобуса, в том числе двое детей. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20201014/postradavshie-1579805986.html

архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bmw ag, ford motor, архангельск, происшествия