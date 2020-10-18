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В Челябинской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли в ДТП в Красноармейском районе Челябинской области в воскресенье при столкновении иномарки и "ГАЗ", сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T17:57
2020-10-18T17:57
гумвд
группа газ
красноармейский район
челябинская область
происшествия
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<strong>ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Три человека погибли в ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Krasnoarmejjskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Красноармейском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> в воскресенье при столкновении иномарки и "ГАЗ", сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.По данным УГИБДД, ДТП произошло в воскресенье в 14.00 (12.00 мск) на 2 км автодороги Миасское-Шадринск в Красноармейском районе."Водитель, мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Hyundai IX35, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "ГАЗель" под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20201012/dtp-1579414920.html
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красноармейский район
челябинская область
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гумвд, группа газ, красноармейский район, челябинская область, происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли три человека

17:57 18.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Три человека погибли в ДТП в Красноармейском районе Челябинской области в воскресенье при столкновении иномарки и "ГАЗ", сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в воскресенье в 14.00 (12.00 мск) на 2 км автодороги Миасское-Шадринск в Красноармейском районе.
"Водитель, мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Hyundai IX35, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем "ГАЗель" под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении.
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ГУМВДГруппа ГАЗКрасноармейский районЧелябинская областьПроисшествия
 
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