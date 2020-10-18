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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201018/dsnv-1580320435.html
Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
Позиция нынешней администрации США по ДСНВ вызывает сожаление, не исключено, что президент Дональд Трамп попытается помешать продлить Договор и после выборов,... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:51
2020-10-18T00:51
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
анатолий антонов
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Позиция нынешней администрации <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по ДСНВ вызывает сожаление, не исключено, что президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> попытается помешать продлить Договор и после выборов, заявил в воскресенье посол России в США <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>."Вижу позицию нынешней администрации, она вызывает, конечно же, огорчение, несогласие, и, тем не менее, готовность работать", - добавил посол.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год, тогда как максимальный срок продления составляет пять лет. В свою очередь советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> заявил, что предложение Путина о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, не вариант решения вопроса.СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года, и, если его не продлят, в мире не останется инструментов, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
https://ria.ru/20201016/dsnv-1580175302.html
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россия, дональд трамп, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов

00:51 18.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов перед началом совещания послов и постоянных представителей РФ. 19 июля 2018
Посол РФ в США Анатолий Антонов перед началом совещания послов и постоянных представителей РФ. 19 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Позиция нынешней администрации США по ДСНВ вызывает сожаление, не исключено, что президент Дональд Трамп попытается помешать продлить Договор и после выборов, заявил в воскресенье посол России в США Анатолий Антонов.

"Я не исключаю, что будут сделаны нынешней администрацией шаги, которые не позволят будущей администрации принять решение в отношении продления этого договора, даже так", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Вижу позицию нынешней администрации, она вызывает, конечно же, огорчение, несогласие, и, тем не менее, готовность работать", - добавил посол.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий СНВ-3 без всяких условий на год, тогда как максимальный срок продления составляет пять лет. В свою очередь советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что предложение Путина о продлении договора СНВ-3 на один год без предварительных условий, но без заморозки числа ядерных боеголовок, не вариант решения вопроса.
СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года, и, если его не продлят, в мире не останется инструментов, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 17:52
В Совфеде объяснили, почему США обязаны ответить на предложение по ДСНВ
 
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Президентские выборы в США — 2020РоссияДональд ТрампАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
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