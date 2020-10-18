Британка обвинила министра толерантности ОАЭ в домогательствах
19:38 18.10.2020 (обновлено: 19:47 18.10.2020)
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подданная Великобритании обвинила в сексуальных домогательствах министра толерантности ОАЭ Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна, являющегося членом правящей в эмирате Абу-Даби династии Аль Нахаяйн, сообщает газета Sunday Times.
Кейтлин Макнамара сообщила изданию, что инцидент произошел в 2020 году на частной вилле, куда, как она думала, ее пригласили, чтобы обсудить подготовку к фестивалю литературы Hay, который в этом году состоялся в ОАЭ. Сообщается, что британка, владеющая арабским языком, была нанята руководством фестиваля для организации сотрудничества с ОАЭ и работала в течение почти шести месяцев в эмиратском министерстве толерантности.
Макнамара рассказала, что эмиратский министр пригласил ее на деловую, как она полагала, встречу, во время нее 69-летний Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, в частности, пил красное вино и рассказывал о своей жизни в Великобритании, где он учился в молодости, но потом сказал, что хочет поехать вместе с ней в Париж, и начал трогать ее и целовать.
"Я начала говорить: "Вы мой босс", но он сказал, что это не имеет значения", - приводит издание ее слова.
Издание пишет, что Макнамаре в итоге удалось вырваться и сесть в машину, которая отвезла ее обратно в отель. Она сообщила, что эмиратский министр после этого неоднократно ей звонил.
На следующий день британка перебралась в Дубай и встретилась с высокопоставленным сотрудником консульства, который посоветовал ей уехать и не сообщать об этом в местную полицию, поскольку "ее арестуют". В конечном счете, Макнамара не дождалась начала фестиваля, покинула ОАЭ и обратилась в полицию в Великобритании.
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