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Британка обвинила министра толерантности ОАЭ в домогательствах
Подданная Великобритании обвинила в сексуальных домогательствах министра толерантности ОАЭ Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна, являющегося членом правящей в... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T19:38
2020-10-18T19:47
великобритания
оаэ
дубай (город)
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Подданная <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> обвинила в сексуальных домогательствах министра толерантности <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна, являющегося членом правящей в эмирате Абу-Даби династии Аль Нахаяйн, сообщает газета <a href="https://www.thetimes.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sunday Times</a>.Кейтлин Макнамара сообщила изданию, что инцидент произошел в 2020 году на частной вилле, куда, как она думала, ее пригласили, чтобы обсудить подготовку к фестивалю литературы Hay, который в этом году состоялся в ОАЭ. Сообщается, что британка, владеющая арабским языком, была нанята руководством фестиваля для организации сотрудничества с ОАЭ и работала в течение почти шести месяцев в эмиратском министерстве толерантности.Макнамара рассказала, что эмиратский министр пригласил ее на деловую, как она полагала, встречу, во время нее 69-летний Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, в частности, пил красное вино и рассказывал о своей жизни в Великобритании, где он учился в молодости, но потом сказал, что хочет поехать вместе с ней в <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париж</a>, и начал трогать ее и целовать."Я начала говорить: "Вы мой босс", но он сказал, что это не имеет значения", - приводит издание ее слова.Издание пишет, что Макнамаре в итоге удалось вырваться и сесть в машину, которая отвезла ее обратно в отель. Она сообщила, что эмиратский министр после этого неоднократно ей звонил.На следующий день британка перебралась в <a href="http://ria.ru/location_Dubai/" target="_blank" data-auto="true">Дубай</a> и встретилась с высокопоставленным сотрудником консульства, который посоветовал ей уехать и не сообщать об этом в местную полицию, поскольку "ее арестуют". В конечном счете, Макнамара не дождалась начала фестиваля, покинула ОАЭ и обратилась в полицию в Великобритании.
https://ria.ru/20200917/tramp-1577383954.html
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великобритания
оаэ
дубай (город)
париж
РИА Новости
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великобритания, оаэ, дубай (город), париж, в мире

Британка обвинила министра толерантности ОАЭ в домогательствах

19:38 18.10.2020 (обновлено: 19:47 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкГород Абу-Даби
Город Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подданная Великобритании обвинила в сексуальных домогательствах министра толерантности ОАЭ Нахайяна бен Мубарака Аль Нахайяна, являющегося членом правящей в эмирате Абу-Даби династии Аль Нахаяйн, сообщает газета Sunday Times.
Кейтлин Макнамара сообщила изданию, что инцидент произошел в 2020 году на частной вилле, куда, как она думала, ее пригласили, чтобы обсудить подготовку к фестивалю литературы Hay, который в этом году состоялся в ОАЭ. Сообщается, что британка, владеющая арабским языком, была нанята руководством фестиваля для организации сотрудничества с ОАЭ и работала в течение почти шести месяцев в эмиратском министерстве толерантности.
Макнамара рассказала, что эмиратский министр пригласил ее на деловую, как она полагала, встречу, во время нее 69-летний Нахайян бен Мубарак Аль Нахайян, в частности, пил красное вино и рассказывал о своей жизни в Великобритании, где он учился в молодости, но потом сказал, что хочет поехать вместе с ней в Париж, и начал трогать ее и целовать.
"Я начала говорить: "Вы мой босс", но он сказал, что это не имеет значения", - приводит издание ее слова.
Издание пишет, что Макнамаре в итоге удалось вырваться и сесть в машину, которая отвезла ее обратно в отель. Она сообщила, что эмиратский министр после этого неоднократно ей звонил.
На следующий день британка перебралась в Дубай и встретилась с высокопоставленным сотрудником консульства, который посоветовал ей уехать и не сообщать об этом в местную полицию, поскольку "ее арестуют". В конечном счете, Макнамара не дождалась начала фестиваля, покинула ОАЭ и обратилась в полицию в Великобритании.
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ВеликобританияОАЭДубай (город)ПарижВ мире
 
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