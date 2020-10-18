https://ria.ru/20201018/dikoros-1580112526.html

Полезная трава: жителей Алтая научат зарабатывать на дикоросах

Природные богатства Алтая могут стать источником заработка для местных жителей. Как собирать и обрабатывать растения без ущерба для экологии, расскажут на... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

хорошие новости

хорошие новости

горный алтай

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Природные богатства Алтая могут стать источником заработка для местных жителей. Как собирать и обрабатывать растения без ущерба для экологии, расскажут на консультациях специалисты Горно-Алтайского ботанического сада."Если мы хотим сохранить природу, то должны дать местным жителям возможности зарабатывать чем-то, что не наносит ущерба природе. Одно из направлений такой деятельности для Алтая, актуальной и перспективной – это переработка дикоросов. Эту деятельность можно осуществлять без ущерба для природы и зарабатывать на этом деньги, потому что продукция очень востребована, особенно среди туристов", – рассказала РИА Новости заместитель директора Катунского заповедника по научной работе Татьяна Яшина.На консультациях расскажут о правилах заготовки дикоросов: создании фиточаев и варенья, травяных саше и подушек, натуральной косметики и масел. Кроме того, собравшиеся узнают о возможностях поддержки экобизнеса.Первая встреча состоялась в селе Усть-Кокса. По словам Татьяны Яшиной, местные жители проявили большой интерес, хотя из-за непростой эпидемиологической обстановки не все смогли прийти. В дальнейшем консультации пройдут в других районах Алтая.Консультации и конкурс бизнес-проектов проходят в рамках проекта "Сохранение лесов Алтая через развитие комплексного лесопользования на базе местных сообществ", который поддержал Всемирный фонд природы.

https://ria.ru/20200801/1575182488.html

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горный алтай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, горный алтай