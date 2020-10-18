https://ria.ru/20201018/deti-1580343533.html

Врачи сообщили о состоянии девочек, которых выбросили из окна в Саратове

Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА Новости РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T11:57

2020-10-18T11:57

2020-10-18T13:58

валерий радаев

саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 18 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в <a href="https://ria.ru/location_Saratov" target="_blank">Саратове</a>, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. СК возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Как сообщал Минздрав области, дети находились в крайне тяжелом состоянии."Обе девочки вчера поступили в нашу клиническую больницу имени Миротворцева. Состояние обеих оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное", — сказала собеседница агентства.По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580271917.html

Константин Е вот что бывает, когда суд на стороне женщины и всех детей женщина отдаёт при разводе. Отдали бы мужику тому, то такой трагедии не случилось бы 67

A AA Здоровья девочкам ! 51

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саратов

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Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-10-18T11:57 true PT0M52S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий радаев, саратов, происшествия