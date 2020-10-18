Врачи сообщили о состоянии девочек, которых выбросили из окна в Саратове
11:57 18.10.2020 (обновлено: 13:58 18.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
САРАТОВ, 18 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. СК возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Как сообщал Минздрав области, дети находились в крайне тяжелом состоянии.
"Обе девочки вчера поступили в нашу клиническую больницу имени Миротворцева. Состояние обеих оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное", — сказала собеседница агентства.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
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