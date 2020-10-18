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Врачи сообщили о состоянии девочек, которых выбросили из окна в Саратове
Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА Новости РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T11:57
2020-10-18T13:58
валерий радаев
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 18 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в <a href="https://ria.ru/location_Saratov" target="_blank">Саратове</a>, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. СК возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Как сообщал Минздрав области, дети находились в крайне тяжелом состоянии."Обе девочки вчера поступили в нашу клиническую больницу имени Миротворцева. Состояние обеих оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное", — сказала собеседница агентства.По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/proisshestviya-1580271917.html
вот что бывает, когда суд на стороне женщины и всех детей женщина отдаёт при разводе. Отдали бы мужику тому, то такой трагедии не случилось бы
67
Здоровья девочкам !
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саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
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валерий радаев, саратов, происшествия

Врачи сообщили о состоянии девочек, которых выбросили из окна в Саратове

11:57 18.10.2020 (обновлено: 13:58 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Читать ria.ru в
САРАТОВ, 18 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Обе маленькие девочки, которых мать выбросила из окна квартиры на четвертом этаже в Саратове, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила РИА Новости в воскресенье начальник отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.
Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, 39-летняя жительница Саратова днем в субботу выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. СК возбудил в отношении матери девочек уголовное дело. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже. Как сообщал Минздрав области, дети находились в крайне тяжелом состоянии.
"Обе девочки вчера поступили в нашу клиническую больницу имени Миротворцева. Состояние обеих оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное", — сказала собеседница агентства.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента. В прокуратуре уточнили, что семья не состояла на профилактическом учете и характеризовалась положительно. Губернатор Валерий Радаев поручил подробно разобраться в причинах трагедии. По данным детского омбудсмена в регионе Татьяны Загородней, родители девочек год назад развелись. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что мать детей не состояла на учете у психиатра.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 14:53
СК в Саратове завел дело на выбросившую дочерей из окна мать
 
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Валерий РадаевСаратовПроисшествия
 
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