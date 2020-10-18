https://ria.ru/20201018/chayka-1580149135.html

"Она над нами!" С каким самолетом не любят встречаться подводники НАТО

Два турбовинтовых двигателя, фюзеляж-лодка и ядерные глубинные бомбы — ровно 60 лет назад, 18 октября 1960-го, в воздух впервые поднялась амфибия Бе-12 "Чайка", РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T08:00

2020-10-18T08:00

2020-10-18T11:17

каспийская флотилия

бе-200

бе-12 чайка

ка-27

нато

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

великобритания

ссср

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152998/02/1529980275_0:356:3000:2044_1400x0_80_0_0_43b2a68be0aaf7a62056fd92f068c9f1.jpg

<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Коц.</strong> Два турбовинтовых двигателя, фюзеляж-лодка и ядерные глубинные бомбы — ровно 60 лет назад, 18 октября 1960-го, в воздух впервые поднялась амфибия Бе-12 "Чайка", тогда — самый большой противолодочный самолет. За долгие годы службы он установил 46 мировых рекордов, в том числе по высоте и скороподъемности. Именно эти машины считались одной из главной угроз для субмарин НАТО. Бе-12 до сих пор в строю. Об особенностях "Чайки" — в материале РИА Новости.До сих пор актуальныЛетчик-испытатель Таганрогского авиазавода Георгий Бурьянов осторожно вывел опытный борт на грунтовку аэродрома — еще неизвестно, как новая машина поведет себя в воздухе. К 1960-м у СССР уже был опыт производства и эксплуатации гидросамолетов — группа конструкторов под руководством Георгия Бериева разработала для нужд ВМФ летающие лодки Бе-6 и Бе-10. Однако "двенадцатый" существенно отличался по конструкции. Бурьянов поднял машину в небо. Первый полет продлился около часа и подтвердил, что управляемость и устойчивость Бе-12 близки к норме.Необходимость иметь в составе авиации Военно-морского флота специализированные противолодочные гидросамолеты руководство СССР осознало еще в годы Второй мировой. Американцы достаточно успешно применяли летающие лодки PBY Catalina для прикрытия трансатлантических конвоев. Рыскавшие под водой "волчьи стаи" кригсмарине избегали атаковать транспорты у побережья США и Великобритании и дожидались, когда они выйдут из радиуса действия гидросамолетов. Одна "Каталина" могла нести до двух тонн глубинных бомб и была серьезной угрозой для любой субмарины.Бе-12 создавали на смену первой советской противолодочной амфибии Бе-6, которая во многом была схожа с американским гидросамолетом. Официально машину приняли на вооружение 29 ноября 1965-го после пяти лет испытаний, а всего успели построить 143 единицы. Они эксплуатировались на всех советских флотах, кроме Каспийской флотилии, где не было угрозы со стороны подводных лодок стран НАТО.Сейчас в ВМФ России числятся четыре Бе-12. Все базируются на аэродроме Кача. Совсем недавно "Чайки" вместе с другими самолетами морской авиации Черноморского флота принимали участие в учениях "Кавказ-2020". Амфибии выпускали в воздухе специальные малогабаритные мишени-имитаторы авиации противника, по которым стреляли надводные корабли. На другом этапе маневров пара Бе-12 совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ вела поиск подводной лодки условного противника. Надежная конструкция и неприхотливость гидросамолета позволяют ему сохранять актуальность даже спустя 60 лет после первого полета."Ядерная" амфибияКонструктивно летающая лодка выполнена по схеме высокоплана — крыло расположено над фюзеляжем. Два турбовинтовых двигателя АИ-20Д мощностью 5180 лошадиных сил каждый установлены поверх крыла — чтобы в них не попадала вода при взлете и посадке. АИ-20Д обеспечивают максимальную скорость 550 километров в час и среднюю скорость патрулирования около 320 километров в час. Этого более чем достаточно для самолета, действующего в режиме поиска подводных целей. Главная конструктивная особенность Бе-12 — фюзеляж в виде двухреданной лодки глиссерного типа, состоящей из 71 шпангоута. Он разделен на десять водонепроницаемых отсеков и обеспечивает положительную плавучесть даже при затоплении двух из них. "Чайка" сохраняет мореходность при волнении до трех баллов. Именно возможность садиться на воду делает гидросамолеты незаменимыми во флотской авиации, ведь они могут длительное время базироваться прямо в море и пополнять запасы топлива с кораблей снабжения, не возвращаясь на аэродром. Вместе с тем Бе-12 — машина неприхотливая и способна приземляться даже на грунтовую взлетно-посадочную полосу. Максимальная дальность полета с полными баками — четыре тысячи километров, однако тактический радиус действия — 600-650 километров. В этой зоне Бе-12 и работает при патрулировании. Для обнаружения подлодок — поисково-прицельная система ППС-12: РЛС "Инициатива-2Б", прицельно-вычислительное устройство "Сирень-2М", приемное оборудование СПАРУ-55 и магнитометр АПМ-60. Основной массив информации о подводной обстановке "Чайка" получает от радиоакустических буев, которых она может нести до 90 единиц. В случае обнаружения цели экипаж Бе-12 заходит на нее и самостоятельно атакует бомбами ПЛАБ-50 или ПЛАБ-250-120. Кроме того, самолет берет на борт противолодочные торпеды АТ-1 и более совершенные УМГТ-1. Известно, что в советское время машины в модификации Бе-12СК вооружали ядерными бомбами 5Ф-48 "Скальп", поражающими субмарины подводными взрывами на глубинах до 500 метров. Кроме того, эти бомбы превратили "Чайку" в грозное оружие для борьбы с надводными кораблями и морскими группировками.От "Чайки" до "Альбатроса"В 1980-х советское руководство планировало заменить Бе-12 на новые самолеты-амфибии — А-40 "Альбатрос". Эти машины были уже реактивными, разгонялись до 800 километров в час, могли целый день находиться в воздухе и подниматься на 13 тысяч метров. Боевая нагрузка — шесть с половиной тонн различного вооружения. Однако с распадом Советского Союза производство остановилось. Построить успели лишь две машины. Тем не менее противолодочный "Альбатрос" еще может вернуться в состав авиации ВМФ. Незадолго до открытия "Гидроавиасалона-2018" пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщила о начале работы над проектом по возобновлению производства А-40. Машина получит самое современное бортовое радиоэлектронное оборудование, системы связи, навигационное оборудование и противолодочное вооружение.Уменьшенный аналог "Альбатроса" — гидросамолет Бе-200 сейчас применяют в МЧС России для тушения пожаров и эвакуации пострадавших из зон стихийных бедствий.

https://ria.ru/20201002/minoga-1578050243.html

5

великобритания

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийская флотилия, бе-200, бе-12 чайка, ка-27, нато, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), великобритания, ссср, сша, безопасность