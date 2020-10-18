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В Боливии стартовали выборы президента
Голосование на выборах президента официально стартовало в Боливии. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:03
2020-10-18T15:03
луис арсе
эво моралес
боливия
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 18 окт - РИА Новости.</strong> Голосование на выборах президента официально стартовало в <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a>."Это будет необычный день голосования - по расписанию, с масками и антибактериальным гелем", - сказал на церемонии открытия глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро.Голосование 18 октября закончится на час раньше. Однако нововведением станет возможность любому гражданину, наблюдателю или журналисту сфотографировать итоговый акт той или иной комиссии."Будет чистый подсчет", - заверил Ромеро.Первые результаты голосования будут появляться с 18.00 (1.00 мск).За главную должность в стране будут бороться пять кандидатов, но основное противостояние развернется между бывшим министром экономики <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луисом Арсе</a> из поддерживаемого экс-президентом <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралесом</a> "Движения к социализму" и экс-главой Боливии Карлосом Месой из "Гражданского общества".
https://ria.ru/20200918/boliviya-1577418973.html
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луис арсе, эво моралес, боливия, в мире

В Боливии стартовали выборы президента

15:03 18.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Читать ria.ru в
ЛА-ПАС, 18 окт - РИА Новости. Голосование на выборах президента официально стартовало в Боливии.
"Это будет необычный день голосования - по расписанию, с масками и антибактериальным гелем", - сказал на церемонии открытия глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро.
Голосование 18 октября закончится на час раньше. Однако нововведением станет возможность любому гражданину, наблюдателю или журналисту сфотографировать итоговый акт той или иной комиссии.
"Будет чистый подсчет", - заверил Ромеро.
Первые результаты голосования будут появляться с 18.00 (1.00 мск).
За главную должность в стране будут бороться пять кандидатов, но основное противостояние развернется между бывшим министром экономики Луисом Арсе из поддерживаемого экс-президентом Эво Моралесом "Движения к социализму" и экс-главой Боливии Карлосом Месой из "Гражданского общества".
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Врио президента Боливии сняла свою кандидатуру на выборах президента
 
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Луис АрсеЭво МоралесБоливияВ мире
 
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