https://ria.ru/20201018/boliviya-1580356248.html
В Боливии стартовали выборы президента
Голосование на выборах президента официально стартовало в Боливии. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T15:03
2020-10-18T15:03
2020-10-18T15:03
луис арсе
эво моралес
боливия
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 18 окт - РИА Новости.</strong> Голосование на выборах президента официально стартовало в <a href="http://ria.ru/location_Bolivia/" target="_blank" data-auto="true">Боливии</a>."Это будет необычный день голосования - по расписанию, с масками и антибактериальным гелем", - сказал на церемонии открытия глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро.Голосование 18 октября закончится на час раньше. Однако нововведением станет возможность любому гражданину, наблюдателю или журналисту сфотографировать итоговый акт той или иной комиссии."Будет чистый подсчет", - заверил Ромеро.Первые результаты голосования будут появляться с 18.00 (1.00 мск).За главную должность в стране будут бороться пять кандидатов, но основное противостояние развернется между бывшим министром экономики <a href="http://ria.ru/person_luis-arse/" target="_blank" data-auto="true">Луисом Арсе</a> из поддерживаемого экс-президентом <a href="http://ria.ru/person_EHvo_Morales_KHuan_Ajjma/" target="_blank" data-auto="true">Эво Моралесом</a> "Движения к социализму" и экс-главой Боливии Карлосом Месой из "Гражданского общества".
https://ria.ru/20200918/boliviya-1577418973.html
боливия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луис арсе, эво моралес, боливия, в мире
ЛА-ПАС, 18 окт - РИА Новости.
Голосование на выборах президента официально стартовало в Боливии
.
"Это будет необычный день голосования - по расписанию, с масками и антибактериальным гелем", - сказал на церемонии открытия глава Высшего избирательного суда Сальвадор Ромеро.
Голосование 18 октября закончится на час раньше. Однако нововведением станет возможность любому гражданину, наблюдателю или журналисту сфотографировать итоговый акт той или иной комиссии.
"Будет чистый подсчет", - заверил Ромеро.
Первые результаты голосования будут появляться с 18.00 (1.00 мск).
За главную должность в стране будут бороться пять кандидатов, но основное противостояние развернется между бывшим министром экономики Луисом Арсе
из поддерживаемого экс-президентом Эво Моралесом
"Движения к социализму" и экс-главой Боливии Карлосом Месой из "Гражданского общества".