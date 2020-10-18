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https://ria.ru/20201018/bezdomnye-1580326533.html
В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомных
Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минфина Антону Силуанову предложение дать налоговые льготы организациям общепита, которые предоставляют... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T07:33
2020-10-18T09:33
россия
антон силуанов
лдпр
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Максим Зайцев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) направил главе Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Силуанову</a> предложение дать налоговые льготы организациям общепита, которые предоставляют нереализованные, но непросроченные продукты питания бездомным (документ есть у РИА Новости).Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.Депутат пояснил, что сейчас в России остро стоит вопрос оказания помощи лицам, оставшимся без жилья — социологические и благотворительные организации оценивают численность бездомных в России в 1,5-3 миллиона человек. При этом вопросами решения проблем бездомности занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований физических и юридических лиц. Основная часть денежных средств идет на приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и предоставление временного жилья, пояснил парламентарий."Представляется целесообразным организовать сотрудничество организаций общественного питания с некоммерческими организациями, предоставляющими помощь бездомным людям, по вопросу передачи невостребованных продуктов питания с надлежащим сроком годности в адрес последних с целью недопущения излишней утилизации продуктов питания, которые могут быть употреблены в пищу, а использования их в общественно-полезных целях. В целях поощрения такой социально-полезной деятельности организаций общественного питания полагаю целесообразным рассмотреть возможность предоставления им налоговых льгот", - говорится в письме.
https://ria.ru/20201017/bezdomnye-1580145306.html
https://ria.ru/20201006/bezdomnye-1578508194.html
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россия, антон силуанов, лдпр, госдума рф, общество

В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомных

07:33 18.10.2020 (обновлено: 09:33 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоРаздача обедов в "Ангаре спасения"
Раздача обедов в Ангаре спасения - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минфина Антону Силуанову предложение дать налоговые льготы организациям общепита, которые предоставляют нереализованные, но непросроченные продукты питания бездомным (документ есть у РИА Новости).
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.
"Прошу вас, уважаемый Антон Германович, рассмотреть инициативу в части организации механизма передачи невостребованных продуктов питания организациями общественного питания в адрес общественных организаций, предоставляющих помощь лицам, оставшимся без жилья, с учетом предоставления организациям общественного питания налоговых льгот", - говорится в письме.
Депутат пояснил, что сейчас в России остро стоит вопрос оказания помощи лицам, оставшимся без жилья — социологические и благотворительные организации оценивают численность бездомных в России в 1,5-3 миллиона человек. При этом вопросами решения проблем бездомности занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований физических и юридических лиц. Основная часть денежных средств идет на приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и предоставление временного жилья, пояснил парламентарий.
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"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на данный момент отрасль по организации услуг общественного питания входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики, хозяйствующие субъекты которой могут претендовать на получение адресной помощи. Из-за строгих санитарных правил, предусмотренных для организаций общественного питания, после закрытия кухни в вечернее или ночное время организации общественного питания обязаны утилизировать продукты питания, в том числе заготовки, срок хранения которых не позволит использовать их в приготовлении пищи на следующий день. Однако такие продукты питания могут быть безопасно употреблены в пищу в вечернее или утреннее время", - отмечает депутат.
"Представляется целесообразным организовать сотрудничество организаций общественного питания с некоммерческими организациями, предоставляющими помощь бездомным людям, по вопросу передачи невостребованных продуктов питания с надлежащим сроком годности в адрес последних с целью недопущения излишней утилизации продуктов питания, которые могут быть употреблены в пищу, а использования их в общественно-полезных целях. В целях поощрения такой социально-полезной деятельности организаций общественного питания полагаю целесообразным рассмотреть возможность предоставления им налоговых льгот", - говорится в письме.
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РоссияАнтон СилуановЛДПРГосдума РФОбщество
 
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