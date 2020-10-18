https://ria.ru/20201018/bezdomnye-1580326533.html

В ГД предложили дать льготы организациям общепита, кормящим бездомных

Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минфина Антону Силуанову предложение дать налоговые льготы организациям общепита, которые предоставляют... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T07:33

2020-10-18T07:33

2020-10-18T09:33

россия

антон силуанов

лдпр

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Максим Зайцев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) направил главе Минфина <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Силуанову</a> предложение дать налоговые льготы организациям общепита, которые предоставляют нереализованные, но непросроченные продукты питания бездомным (документ есть у РИА Новости).Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.Депутат пояснил, что сейчас в России остро стоит вопрос оказания помощи лицам, оставшимся без жилья — социологические и благотворительные организации оценивают численность бездомных в России в 1,5-3 миллиона человек. При этом вопросами решения проблем бездомности занимаются в основном негосударственные благотворительные и религиозные организации, а также волонтеры за счет пожертвований физических и юридических лиц. Основная часть денежных средств идет на приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и предоставление временного жилья, пояснил парламентарий."Представляется целесообразным организовать сотрудничество организаций общественного питания с некоммерческими организациями, предоставляющими помощь бездомным людям, по вопросу передачи невостребованных продуктов питания с надлежащим сроком годности в адрес последних с целью недопущения излишней утилизации продуктов питания, которые могут быть употреблены в пищу, а использования их в общественно-полезных целях. В целях поощрения такой социально-полезной деятельности организаций общественного питания полагаю целесообразным рассмотреть возможность предоставления им налоговых льгот", - говорится в письме.

https://ria.ru/20201017/bezdomnye-1580145306.html

https://ria.ru/20201006/bezdomnye-1578508194.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон силуанов, лдпр, госдума рф, общество