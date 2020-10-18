https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html
"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:46
2020-10-18T22:46
2020-10-18T22:46
фбр
руди джулиани
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
делавэр
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие видео, фото и переписки.Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на Хантера Байдена и его отца не последовало типичного для штаба Демократов ответа публике, в котором отрицалась бы достоверность улик. Под статьей развернулась дискуссия, в которой читатели отметили отсутствие реакции со стороны либеральных западных СМИ на это событие.Другой комментатор усомнился в компетентности ФБР, которая уже год не может определить принадлежность ноутбука Хантеру Байдену."Если ФБР в ближайшее время не обнародует свои выводы, оно никогда не сможет восстановить свой авторитет", - считает fulano_de_tal027."С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды. <…> Они сделают все возможное, чтобы остаться во власти и держать нас, обычных людей, в неведении касательно того, чем они занимаются. Они искренне верят, что они родились, чтобы править, и что мы должны следовать за ними", - возмутился ANGPilot<strong>.</strong>Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank">New York Post</a> опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, благодарившего его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский попросил Хантера использовать влияние своего отца для помощи компании. Эти письма противоречат словам Джо Байдена, о том, что он не имел отношения к работе сына на украинскую компанию.Переписка хранилась в ноутбуке, найденном в ремонтной мастерской штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank">Делавэр</a>. Владелец мастерской скопировал информацию с жесткого диска. Позднее она попала в руки к Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ФБР уже изъяла ноутбук и жесткий диск.Хантер Байден был топ-менеджером в компании Burisma и зарабатывал до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал влияние отца для лоббистской работы. Кроме того, они считают, что Байден-старший оказывал давление на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>, чтобы уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден все это отрицает.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20201018/248349270.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></em></strong>
https://ria.ru/20201017/bayden-1580243996.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ssha-1580206465.html
Александр Аникин
Задорнов давно об этом говорил. А вы смеялись.
28
Сергей Петров
Интересно, почему российская пропаганда так любит цитировать каких-то там комментаторов американских изданий, и не не цитирует собственных
28
12
нью-йорк (город)
делавэр
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фбр, руди джулиани, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), делавэр, украина, в мире
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие видео, фото и переписки.
Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на Хантера Байдена и его отца не последовало типичного для штаба Демократов ответа публике, в котором отрицалась бы достоверность улик.
Под статьей развернулась дискуссия, в которой читатели отметили отсутствие реакции со стороны либеральных западных СМИ на это событие.
"Вы когда-нибудь замечали, что СМИ пускают слюни и без остановки публикуют материалы против Трампа, взятые из анонимных источников, но, если статья касается Байдена и в ней звучат имена конкретных источников, на них просто не обращают внимание или активно пытаются их прикрыть?" - написал один из читателей под ником Concerning4US.
Другой комментатор усомнился в компетентности ФБР, которая уже год не может определить принадлежность ноутбука Хантеру Байдену.
"Если ФБР в ближайшее время не обнародует свои выводы, оно никогда не сможет восстановить свой авторитет", - считает fulano_de_tal027.
"С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды. <…> Они сделают все возможное, чтобы остаться во власти и держать нас, обычных людей, в неведении касательно того, чем они занимаются. Они искренне верят, что они родились, чтобы править, и что мы должны следовать за ними", - возмутился ANGPilot.
Ранее газета New York Post
опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, благодарившего его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский попросил Хантера использовать влияние своего отца для помощи компании. Эти письма противоречат словам Джо Байдена, о том, что он не имел отношения к работе сына на украинскую компанию.
Переписка хранилась в ноутбуке, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр
. Владелец мастерской скопировал информацию с жесткого диска. Позднее она попала в руки к Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка
и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ФБР уже изъяла ноутбук и жесткий диск.
Хантер Байден был топ-менеджером в компании Burisma и зарабатывал до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал влияние отца для лоббистской работы. Кроме того, они считают, что Байден-старший оказывал давление на власти Украины
, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина
, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден все это отрицает.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>