Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html
"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T22:46
2020-10-18T22:46
фбр
руди джулиани
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
делавэр
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984454_0:73:3509:2048_1400x0_80_0_0_9332cdef1723e0ff99017142ca5b2961.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие видео, фото и переписки.Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на Хантера Байдена и его отца не последовало типичного для штаба Демократов ответа публике, в котором отрицалась бы достоверность улик. Под статьей развернулась дискуссия, в которой читатели отметили отсутствие реакции со стороны либеральных западных СМИ на это событие.Другой комментатор усомнился в компетентности ФБР, которая уже год не может определить принадлежность ноутбука Хантеру Байдену."Если ФБР в ближайшее время не обнародует свои выводы, оно никогда не сможет восстановить свой авторитет", - считает fulano_de_tal027."С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды. &lt;…&gt; Они сделают все возможное, чтобы остаться во власти и держать нас, обычных людей, в неведении касательно того, чем они занимаются. Они искренне верят, что они родились, чтобы править, и что мы должны следовать за ними", - возмутился ANGPilot<strong>.</strong>Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank">New York Post</a> опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, благодарившего его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский попросил Хантера использовать влияние своего отца для помощи компании. Эти письма противоречат словам Джо Байдена, о том, что он не имел отношения к работе сына на украинскую компанию.Переписка хранилась в ноутбуке, найденном в ремонтной мастерской штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank">Делавэр</a>. Владелец мастерской скопировал информацию с жесткого диска. Позднее она попала в руки к Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ФБР уже изъяла ноутбук и жесткий диск.Хантер Байден был топ-менеджером в компании Burisma и зарабатывал до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал влияние отца для лоббистской работы. Кроме того, они считают, что Байден-старший оказывал давление на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>, чтобы уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден все это отрицает.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20201018/248349270.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</em></strong>
https://ria.ru/20201017/bayden-1580243996.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ssha-1580206465.html
Задорнов давно об этом говорил. А вы смеялись.
28
Интересно, почему российская пропаганда так любит цитировать каких-то там комментаторов американских изданий, и не не цитирует собственных
28
12
нью-йорк (город)
делавэр
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984454_651:0:3382:2048_1400x0_80_0_0_fb19af2e060e9b79022c4200a50454dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, руди джулиани, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), делавэр, украина, в мире

"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена

22:46 18.10.2020
 
© REUTERS / Brian SnyderДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие видео, фото и переписки.
Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на Хантера Байдена и его отца не последовало типичного для штаба Демократов ответа публике, в котором отрицалась бы достоверность улик.
Под статьей развернулась дискуссия, в которой читатели отметили отсутствие реакции со стороны либеральных западных СМИ на это событие.
"Вы когда-нибудь замечали, что СМИ пускают слюни и без остановки публикуют материалы против Трампа, взятые из анонимных источников, но, если статья касается Байдена и в ней звучат имена конкретных источников, на них просто не обращают внимание или активно пытаются их прикрыть?" - написал один из читателей под ником Concerning4US.
Другой комментатор усомнился в компетентности ФБР, которая уже год не может определить принадлежность ноутбука Хантеру Байдену.
"Если ФБР в ближайшее время не обнародует свои выводы, оно никогда не сможет восстановить свой авторитет", - считает fulano_de_tal027.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
17 октября, 10:26Президентские выборы в США — 2020
СМИ: Twitter прекратил блокировку доступа к публикациям о сыне Байдена
"С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды. <…> Они сделают все возможное, чтобы остаться во власти и держать нас, обычных людей, в неведении касательно того, чем они занимаются. Они искренне верят, что они родились, чтобы править, и что мы должны следовать за ними", - возмутился ANGPilot.
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, благодарившего его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский попросил Хантера использовать влияние своего отца для помощи компании. Эти письма противоречат словам Джо Байдена, о том, что он не имел отношения к работе сына на украинскую компанию.
Переписка хранилась в ноутбуке, найденном в ремонтной мастерской штата Делавэр. Владелец мастерской скопировал информацию с жесткого диска. Позднее она попала в руки к Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ФБР уже изъяла ноутбук и жесткий диск.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. 28 июля 2016 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 21:03
Республиканцы обвинили Twitter в незаконной поддержке Байдена
Хантер Байден был топ-менеджером в компании Burisma и зарабатывал до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал влияние отца для лоббистской работы. Кроме того, они считают, что Байден-старший оказывал давление на власти Украины, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден все это отрицает.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Обсудить12
ФБРРуди ДжулианиВиктор ШокинДональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)ДелавэрУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков назвал ключевую ошибку Зеленского
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
Лента новостейМолния