https://ria.ru/20201018/bayden-1580399995.html

"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена

Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:46

2020-10-18T22:46

2020-10-18T22:46

фбр

руди джулиани

виктор шокин

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

делавэр

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. </strong>Читатели сайта Fox News возмутились вялой реакцией западных СМИ на сообщения о том, что из принадлежащего сыну Джо Байдена ноутбука изъяли компрометирующие видео, фото и переписки.Профессор права и юрист-криминалист Джонатан Терли написал для Fox News статью о том, что после публикации компромата на Хантера Байдена и его отца не последовало типичного для штаба Демократов ответа публике, в котором отрицалась бы достоверность улик. Под статьей развернулась дискуссия, в которой читатели отметили отсутствие реакции со стороны либеральных западных СМИ на это событие.Другой комментатор усомнился в компетентности ФБР, которая уже год не может определить принадлежность ноутбука Хантеру Байдену."Если ФБР в ближайшее время не обнародует свои выводы, оно никогда не сможет восстановить свой авторитет", - считает fulano_de_tal027."С этим довольно трудно смириться, но единственный вывод из всей этой ситуации — что мы, простые граждане, придурки. Мы подчиняемся нашей собственной доморощенной аристократии, продажным политиканам, вроде Байдена, которые доят нас ради личной выгоды. <…> Они сделают все возможное, чтобы остаться во власти и держать нас, обычных людей, в неведении касательно того, чем они занимаются. Они искренне верят, что они родились, чтобы править, и что мы должны следовать за ними", - возмутился ANGPilot<strong>.</strong>Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank">New York Post</a> опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Джо Байдена Хантеру от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, благодарившего его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский попросил Хантера использовать влияние своего отца для помощи компании. Эти письма противоречат словам Джо Байдена, о том, что он не имел отношения к работе сына на украинскую компанию.Переписка хранилась в ноутбуке, найденном в ремонтной мастерской штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank">Делавэр</a>. Владелец мастерской скопировал информацию с жесткого диска. Позднее она попала в руки к Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Сообщалось, что ФБР уже изъяла ноутбук и жесткий диск.Хантер Байден был топ-менеджером в компании Burisma и зарабатывал до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал влияние отца для лоббистской работы. Кроме того, они считают, что Байден-старший оказывал давление на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a>, чтобы уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Сам Джо Байден все это отрицает.<strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/politic/20201018/248349270.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></em></strong>

https://ria.ru/20201017/bayden-1580243996.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ssha-1580206465.html

Александр Аникин Задорнов давно об этом говорил. А вы смеялись. 28

Сергей Петров Интересно, почему российская пропаганда так любит цитировать каких-то там комментаторов американских изданий, и не не цитирует собственных 28

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нью-йорк (город)

делавэр

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, руди джулиани, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), делавэр, украина, в мире