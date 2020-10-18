Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена

"Без шуток жить нельзя". Рост о реакции Лаврова на вопрос о выборах в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на вопрос о выборах президента США процитировал песню комика Семена Слепакова. В эфире радио Sputnik актер, режиссер, сценарист Сергей Рост оценил шутку.