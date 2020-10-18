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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201018/bayden-1580319095.html
Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него нет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты США Джозефа Байдена. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:21
2020-10-18T00:21
президентские выборы в сша — 2020
джозеф "бо" байден
анатолий антонов
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Посол России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a> заявил, что у него нет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозефа Байдена</a>."Таких контактов нет", - сказал посол в эфире программы "Большая игра" на <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первом канале</a>.Его спросили, могут ли такие контакты осуществляться представителями Байдена в обход главы российской дипмиссии."Конечно могут. Посол не единственный канал для подобного общения, но я такой информацией не владею", - ответил посол.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/lavrov-1579822428.html
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джозеф "бо" байден, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена

00:21 18.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него нет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты США Джозефа Байдена.
"Таких контактов нет", - сказал посол в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Его спросили, могут ли такие контакты осуществляться представителями Байдена в обход главы российской дипмиссии.
"Конечно могут. Посол не единственный канал для подобного общения, но я такой информацией не владею", - ответил посол.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Дамаске с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 17:59Сказано в эфире
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Президентские выборы в США — 2020Джозеф "Бо" БайденАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
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