https://ria.ru/20201018/bayden-1580319095.html
Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у него нет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты США Джозефа Байдена. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T00:21
2020-10-18T00:21
2020-10-18T00:21
президентские выборы в сша — 2020
джозеф "бо" байден
анатолий антонов
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Посол России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a> заявил, что у него нет контактов в предвыборном штабе кандидата в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозефа Байдена</a>."Таких контактов нет", - сказал посол в эфире программы "Большая игра" на <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первом канале</a>.Его спросили, могут ли такие контакты осуществляться представителями Байдена в обход главы российской дипмиссии."Конечно могут. Посол не единственный канал для подобного общения, но я такой информацией не владею", - ответил посол.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/lavrov-1579822428.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джозеф "бо" байден, анатолий антонов, сша, в мире