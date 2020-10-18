https://ria.ru/20201018/bashkiriya-1580396581.html

В Башкирии на трассе нашли отрезанную ногу

Следственные органы выясняют, как ампутированная нога жителя Челябинской области в больнице Башкирии оказалась на трассе региона, сообщили РИА Новости в СУСК РФ РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T21:41

2020-10-18T21:41

2020-10-18T21:51

республика башкортостан

следственный комитет россии (ск рф)

салаватский район

челябинская область

происшествия

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<strong>УФА, 18 окт – РИА Новости.</strong> Следственные органы выясняют, как ампутированная нога жителя <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> в больнице <a href="https://ria.ru/location_Bashkirija/" target="_blank">Башкирии</a> оказалась на трассе региона, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.В следственном управлении СКР по Башкирии РИА Новости сообщили, что специалисты Дуванского межрайонного следственного отдела ведомства организовали доследственную проверку по факту обнаружения нижней конечности человека в <a href="http://ria.ru/location_Salavatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Салаватском районе</a>."По предварительным данным, жителю Челябинской области была ампутирована нога в больнице, после чего мужчина забрал ее с собой, и его сын захоронил ее в поле около автодороги", - пояснили агентству в башкирском следкоме.В ведомстве сообщили, что следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная биологическая экспертиза методом исследования ДНК с целью подтверждения выдвинутой версии, а также выясняются иные причины и условия, способствовавшие произошедшему.

https://ria.ru/20200917/amputant-1577410156.html

5

республика башкортостан

салаватский район

челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), салаватский район, челябинская область, происшествия