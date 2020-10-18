https://ria.ru/20201018/asmus-1580393755.html

Асмус пожаловалась на невыносимый симптом коронавируса

Актриса Кристина Асмус поделилась в инстаграме неприятными симптомами, которые возникли у нее от заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T20:54

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2020-10-18T20:54

коронавирус в россии

кристина асмус

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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> поделилась в инстаграме неприятными симптомами, которые возникли у нее от заражения коронавирусной инфекцией.По словам артистки, ее мучает "невыносимая слабость". Кроме того, Асмус пожаловалась на кашель.Актриса уточнила, что даже при высокой температуре и отравлениях у нее бывает аппетит, а из-за COVID-19 он совсем пропал.

https://ria.ru/20201018/asmus-1580378777.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, кристина асмус