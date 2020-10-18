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Асмус пожаловалась на невыносимый симптом коронавируса
Актриса Кристина Асмус поделилась в инстаграме неприятными симптомами, которые возникли у нее от заражения коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T20:54
2020-10-18T20:54
коронавирус в россии
кристина асмус
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<strong>МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. </strong>Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> поделилась в инстаграме неприятными симптомами, которые возникли у нее от заражения коронавирусной инфекцией.По словам артистки, ее мучает "невыносимая слабость". Кроме того, Асмус пожаловалась на кашель.Актриса уточнила, что даже при высокой температуре и отравлениях у нее бывает аппетит, а из-за COVID-19 он совсем пропал.
https://ria.ru/20201018/asmus-1580378777.html
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коронавирус в россии, кристина асмус

Асмус пожаловалась на невыносимый симптом коронавируса

20:54 18.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус поделилась в инстаграме неприятными симптомами, которые возникли у нее от заражения коронавирусной инфекцией.
По словам артистки, ее мучает "невыносимая слабость". Кроме того, Асмус пожаловалась на кашель.
"Тело ломит и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде", - рассказала она.
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Я уже неделю дома 🛌 Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала 😂 Температура все ещё есть. Не 39, слава богу, но уже устала.. Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит 🥺 Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде 🤷🏼‍♀️ И неважно что есть, всё такое одинаковое. Для меня это очень необычно. Пожрать я люблю 😂🍤🥞 Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя. Говорят, что это всё может вернуться со временем... У кого-то опыт и через два-три месяца был 😰

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Актриса уточнила, что даже при высокой температуре и отравлениях у нее бывает аппетит, а из-за COVID-19 он совсем пропал.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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Коронавирус в РоссииКристина Асмус
 
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