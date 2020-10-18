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https://ria.ru/20201018/asmus-1580378777.html
Кристина Асмус поделилась секретом своего похудения
Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ответила на вопросы подписчиков и раскрыла секрет своего похудения. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:40
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шоубиз
кристина асмус
шоу-бизнес
здоровье
общество
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Российская актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank">Кристина</a> <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/">Асмус</a> на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> ответила на вопросы подписчиков и раскрыла секрет своего похудения.Один из фанатов спросил “как есть и худеть?”, на что Асмус поделилась опытом. “Я знаю только как не есть и худеть, так как постоянно изнуряю себя диетами. Мне лень кушать подорожник и бегать по утрам. Мне проще заклеить рот. Но вам не советую. Очень серьезные последствия”, - написала она. Ранее у актрисы диагностировали коронавирус. “Температура все еще есть, - рассказала она фанатам о самочувствии. - Не 39, но уже устала... Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде”.
https://ria.ru/20201018/asmus-1580325772.html
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кристина асмус, шоу-бизнес, здоровье, общество

Кристина Асмус поделилась секретом своего похудения

18:40 18.10.2020 (обновлено: 18:42 18.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ответила на вопросы подписчиков и раскрыла секрет своего похудения.
Один из фанатов спросил “как есть и худеть?”, на что Асмус поделилась опытом.
© @asmuskristinaСкриншот из Instagram-сторис Кристины Асмус
Скриншот из Instagram-сторис Кристины Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© @asmuskristina
Скриншот из Instagram-сторис Кристины Асмус
“Я знаю только как не есть и худеть, так как постоянно изнуряю себя диетами. Мне лень кушать подорожник и бегать по утрам. Мне проще заклеить рот. Но вам не советую. Очень серьезные последствия”, - написала она.
Ранее у актрисы диагностировали коронавирус. “Температура все еще есть, - рассказала она фанатам о самочувствии. - Не 39, но уже устала... Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде”.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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