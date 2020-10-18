https://ria.ru/20201018/asmus-1580378777.html
Кристина Асмус поделилась секретом своего похудения
Российская актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram ответила на вопросы подписчиков и раскрыла секрет своего похудения. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T18:40
2020-10-18T18:40
2020-10-18T18:42
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Российская актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank">Кристина</a> <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/">Асмус</a> на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> ответила на вопросы подписчиков и раскрыла секрет своего похудения.Один из фанатов спросил “как есть и худеть?”, на что Асмус поделилась опытом. “Я знаю только как не есть и худеть, так как постоянно изнуряю себя диетами. Мне лень кушать подорожник и бегать по утрам. Мне проще заклеить рот. Но вам не советую. Очень серьезные последствия”, - написала она. Ранее у актрисы диагностировали коронавирус. “Температура все еще есть, - рассказала она фанатам о самочувствии. - Не 39, но уже устала... Кашель, слабость невыносимая, тело ломит и голова часто болит. Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде”.
https://ria.ru/20201018/asmus-1580325772.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, шоу-бизнес, здоровье, общество