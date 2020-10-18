Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201018/asmus-1580325772.html
Асмус ответила на вопрос о готовности сниматься в откровенных сценах
Российская актриса Кристина Асмус устроила викторину на своей странице в Instagram, где ответила на вопрос о желании сниматься в откровенных сценах. РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T06:08
2020-10-18T06:08
шоубиз
россия
кристина асмус
дмитрий глуховский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165277_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_7adb6043d3fbeb3518c6ad689ec24a18.jpg
<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Российская актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> устроила викторину на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank">Instagram</a>, где ответила на вопрос о желании сниматься в откровенных сценах.Актриса ответила отрицательно, признавшись, что она стесняется раздеваться перед камерой. В рамках викторины подписчики Асмус также интересовались ее здоровьем, личной жизнью, вкусами.Ранее пользователи Instagram раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла девушку из секс-чата в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере ленты в полуголом виде.Фильм повествует об охотнике с <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотки</a>, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата.В прошлом году актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки в эротической сцены в фильме "Текст" по роману <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Glukhovskijj/" target="_blank">Дмитрия Глуховского</a>.
https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577165277_116:0:2847:2048_1400x0_80_0_0_f6656f1172c9ca74c210d28985dfa207.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кристина асмус, дмитрий глуховский

Асмус ответила на вопрос о готовности сниматься в откровенных сценах

06:08 18.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус устроила викторину на своей странице в Instagram, где ответила на вопрос о желании сниматься в откровенных сценах.
Актриса ответила отрицательно, признавшись, что она стесняется раздеваться перед камерой.
В рамках викторины подписчики Асмус также интересовались ее здоровьем, личной жизнью, вкусами.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 03:08
"Опять разделась на камеру": Асмус удивила поклонников новым видео
Ранее пользователи Instagram раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла девушку из секс-чата в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере ленты в полуголом виде.
Фильм повествует об охотнике с Чукотки, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата.
В прошлом году актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки в эротической сцены в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
 
Обсудить0
ШоубизРоссияКристина АсмусДмитрий Глуховский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Земле грозит столкновение с астероидом 2 ноября
00:34СМИ: новая американская пушка сможет "обстреливать Москву"
00:21Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
00:19Меланшон рассказал о проблемах с чеченским сообществом во Франции
00:14Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
00:09Названы регионы с наибольшей закредитованностью населения
23:57Иран намерен после отмены оружейного эмбарго наладить экспорт вооружения
23:41Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного формата обучения в вузах
23:39Правозащитники заявили о 194 задержанных на акциях протеста в Белоруссии
23:05Едем, продуваемся: московская полиция устроила рейд на пьяных водителей
23:04Число жертв коронавируса в Москве превысило шесть тысяч человек
22:58Немецкие депутаты посетили Карабах
22:55В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
22:46"Похоже, мы придурки". Американцы прокомментировали компромат на Байдена
22:23Армения обратилась к НАТО из-за использования оружия альянса в Карабахе
22:18В Архангельске в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
22:15В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки
22:09Армения выступила против участия Турции в переговорах по Карабаху
22:02Президент Армении назвал условие для признания независимости Карабаха
22:00В Тульской области от коронавируса умер священник
Лента новостейМолния