https://ria.ru/20201018/asmus-1580325772.html

Асмус ответила на вопрос о готовности сниматься в откровенных сценах

Российская актриса Кристина Асмус устроила викторину на своей странице в Instagram, где ответила на вопрос о желании сниматься в откровенных сценах. РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T06:08

2020-10-18T06:08

2020-10-18T06:08

шоубиз

россия

кристина асмус

дмитрий глуховский

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<strong>МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.</strong> Российская актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> устроила викторину на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank">Instagram</a>, где ответила на вопрос о желании сниматься в откровенных сценах.Актриса ответила отрицательно, признавшись, что она стесняется раздеваться перед камерой. В рамках викторины подписчики Асмус также интересовались ее здоровьем, личной жизнью, вкусами.Ранее пользователи Instagram раскритиковали актрису Кристину Асмус, которая сыграла девушку из секс-чата в фильме "Китобой", за ее очередное появление в трейлере ленты в полуголом виде.Фильм повествует об охотнике с <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотки</a>, который влюбляется в молчаливую девушку из видео-чата.В прошлом году актрису Кристину Асмус раскритиковали за съемки в эротической сцены в фильме "Текст" по роману <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Glukhovskijj/" target="_blank">Дмитрия Глуховского</a>.

https://ria.ru/20200909/asmus-1576963886.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кристина асмус, дмитрий глуховский