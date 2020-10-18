https://ria.ru/20201018/antitela-1580350605.html
Академик РАН сообщил об исчезновении антител у 20% переболевших COVID-19
Небольшого количества антител к новому коронавирусу может не хватить для полноценного иммунного ответа на инфекцию, заявил академик РАН, директор... РИА Новости, 18.10.2020
2020-10-18T13:34
2020-10-18T13:34
2020-10-18T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт — РИА Новости.</strong> Небольшого количества антител к новому коронавирусу может не хватить для полноценного иммунного ответа на инфекцию, заявил академик <u><a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/">РАН</a></u>, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.По словам ученого, около 15-20 процентов переболевших теряют выработанные антитела в течение пары месяцев<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Козьма ПРУТКОВ.
То есть, все лекарства и вакцины абсолютно бесполезны? Печально. Я давно говорил, что Природа найдёт способ борьбы с уничтожающим её Человечеством. Вот оно и пришло. Не может Земля не защищаться от этого ракообразного полипа - человека.
94
Григорий Павлов
А, как остальные 80%, он не комментирует, почему? Да потому, что не знает.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество