В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций
МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Прокурор Минска Олег Лаврухин заявил, что на провластных уличных мероприятиях правоохранители не задерживают участников, потому что акции проходят в рамках белорусского законодательства.
"Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов… никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе", - сказал прокурор в интервью телеканалу СТВ, показанному в воскресенье.
Он подчеркнул, что "никто никого не задерживает". "Причем это не противоречит закону "О массовых мероприятиях", поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов", - сказал Лаврухин. Он подчеркнул, что в этих случаях действует другой порядок согласования проведения мероприятия.
"Да, там есть определенные ограничения – отсутствие холодного и огнестрельного оружия при себе. Как раз этот вопрос, - пользование незарегистрированной символикой, – на прогосударственных массовых мероприятиях тоже запрещены. Отдельные положения закона применяются в плане сохранения обеспечения безопасности населения, людей, которые участвуют", - продолжил он. Прокурор заметил, что "в интернете и Telegram-каналах этот вопрос активно муссируется: почему этих (участников акций оппозиции - ред.) задерживают с негосударственной символикой, а вот этим (участникам провластных акций – ред.) можно?". "Все в рамках закона находится", - подчеркнул он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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