https://ria.ru/20201018/aktsii-1580400384.html

В Минске объяснили, почему не задерживают участников провластных акций

Прокурор Минска Олег Лаврухин заявил, что на провластных уличных мероприятиях правоохранители не задерживают участников, потому что акции проходят в рамках... РИА Новости, 18.10.2020

2020-10-18T22:55

2020-10-18T22:55

2020-10-18T22:55

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 окт – РИА Новости.</strong> Прокурор <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> Олег Лаврухин заявил, что на провластных уличных мероприятиях правоохранители не задерживают участников, потому что акции проходят в рамках белорусского законодательства."Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов… никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе", - сказал прокурор в интервью телеканалу <a href="http://www.ctv.by/oleg-lavruhin-vopros-aktivno-mussiruetsya-pochemu-etih-zaderzhivayut-s-negosudarstvennoy-simvolikoy" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>, показанному в воскресенье.Он подчеркнул, что "никто никого не задерживает". "Причем это не противоречит закону "О массовых мероприятиях", поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов", - сказал Лаврухин. Он подчеркнул, что в этих случаях действует другой порядок согласования проведения мероприятия."Да, там есть определенные ограничения – отсутствие холодного и огнестрельного оружия при себе. Как раз этот вопрос, - пользование незарегистрированной символикой, – на прогосударственных массовых мероприятиях тоже запрещены. Отдельные положения закона применяются в плане сохранения обеспечения безопасности населения, людей, которые участвуют", - продолжил он. Прокурор заметил, что "в интернете и Telegram-каналах этот вопрос активно муссируется: почему этих (участников акций оппозиции - ред.) задерживают с негосударственной символикой, а вот этим (участникам провластных акций – ред.) можно?". "Все в рамках закона находится", - подчеркнул он.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире