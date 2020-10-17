Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201017/zilberman-1580263589.html
Умер кинопродюсер Михаил Зильберман
Кинопродюсер Михаил Зильберман, при участии которого были созданы фильмы "Янковский", "Водитель для Веры", "Папа", скончался на 69-м году жизни в Москве после... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:24
2020-10-17T13:24
культура
московский институт электронного машиностроения
москва
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580263082_0:26:800:476_1400x0_80_0_0_685bd70e3075703f3ab44a3c45ecf3ed.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Кинопродюсер Михаил Зильберман, при участии которого были созданы фильмы "Янковский", "Водитель для Веры", "Папа", скончался на 69-м году жизни в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после продолжительной болезни, сообщается в субботу <a href="https://unikino.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте Союза кинематографистов РФ</a>.Зильберман родился в 1952 года в Москве, окончил <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_institut_ehlektronnogo_mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Московский институт электронного машиностроения</a>, затем курсы организаторов кинопроизводства при Госкино <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году возглавил ее творческое объединение "Контакт". В продюсерской фильмографии Зильбермана порядка 30 фильмов, в частности, "Граница 1918", "Водитель для Веры", "Русский бунт", "Маленькая принцесса", "Приходи на меня посмотреть", "Папа" и многих других. При его участии был создан целый ряд документальных фильмов, таких как "Янковский", "Упрямец Хуциев", "Ульянов про Ульянова" и других.
москва
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580263082_13:0:792:584_1400x0_80_0_0_5c6e583dd2ceee1d42237c90e1983fad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский институт электронного машиностроения, москва, ссср

Умер кинопродюсер Михаил Зильберман

13:24 17.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Кинопродюсер Михаил Зильберман
Кинопродюсер Михаил Зильберман - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кинопродюсер Михаил Зильберман, при участии которого были созданы фильмы "Янковский", "Водитель для Веры", "Папа", скончался на 69-м году жизни в Москве после продолжительной болезни, сообщается в субботу на сайте Союза кинематографистов РФ.
"16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман. Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища", - говорится в сообщении.
Зильберман родился в 1952 года в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения, затем курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году возглавил ее творческое объединение "Контакт". В продюсерской фильмографии Зильбермана порядка 30 фильмов, в частности, "Граница 1918", "Водитель для Веры", "Русский бунт", "Маленькая принцесса", "Приходи на меня посмотреть", "Папа" и многих других. При его участии был создан целый ряд документальных фильмов, таких как "Янковский", "Упрямец Хуциев", "Ульянов про Ульянова" и других.
 
Обсудить0
КультураМосковский институт электронного машиностроенияМоскваСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния