Умер кинопродюсер Михаил Зильберман
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Кинопродюсер Михаил Зильберман, при участии которого были созданы фильмы "Янковский", "Водитель для Веры", "Папа", скончался на 69-м году жизни в Москве после продолжительной болезни, сообщается в субботу на сайте Союза кинематографистов РФ.
"16 октября после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман. Он был одним из ведущих продюсеров отечественной киноиндустрии, чьи фильмы были неоднократно отмечены призами самых престижных фестивалей и кинопремий. Коллеги-кинематографисты запомнят Михаила Анатольевича как замечательного профессионала, доброго человека и надежного товарища", - говорится в сообщении.
Зильберман родился в 1952 года в Москве, окончил Московский институт электронного машиностроения, затем курсы организаторов кинопроизводства при Госкино СССР. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году возглавил ее творческое объединение "Контакт". В продюсерской фильмографии Зильбермана порядка 30 фильмов, в частности, "Граница 1918", "Водитель для Веры", "Русский бунт", "Маленькая принцесса", "Приходи на меня посмотреть", "Папа" и многих других. При его участии был создан целый ряд документальных фильмов, таких как "Янковский", "Упрямец Хуциев", "Ульянов про Ульянова" и других.