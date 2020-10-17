https://ria.ru/20201017/zilberman-1580263589.html

Умер кинопродюсер Михаил Зильберман

Кинопродюсер Михаил Зильберман, при участии которого были созданы фильмы "Янковский", "Водитель для Веры", "Папа", скончался на 69-м году жизни в Москве после... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:24

2020-10-17T13:24

2020-10-17T13:24

культура

московский институт электронного машиностроения

москва

ссср

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Кинопродюсер Михаил Зильберман, при участии которого были созданы фильмы "Янковский", "Водитель для Веры", "Папа", скончался на 69-м году жизни в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> после продолжительной болезни, сообщается в субботу <a href="https://unikino.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">на сайте Союза кинематографистов РФ</a>.Зильберман родился в 1952 года в Москве, окончил <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_institut_ehlektronnogo_mashinostroenija/" target="_blank" data-auto="true">Московский институт электронного машиностроения</a>, затем курсы организаторов кинопроизводства при Госкино <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Работал на киностудии Горького, а в 1986 году возглавил ее творческое объединение "Контакт". В продюсерской фильмографии Зильбермана порядка 30 фильмов, в частности, "Граница 1918", "Водитель для Веры", "Русский бунт", "Маленькая принцесса", "Приходи на меня посмотреть", "Папа" и многих других. При его участии был создан целый ряд документальных фильмов, таких как "Янковский", "Упрямец Хуциев", "Ульянов про Ульянова" и других.

москва

ссср

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский институт электронного машиностроения, москва, ссср