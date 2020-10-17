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Тюменская область
https://ria.ru/20201017/zhile-1580256166.html
Тюменская область успешно реализует нацпроект "Жилье и городская среда"
В Тюменской области в 2020 году планируется благоустроить 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий на общую сумму 1,6 миллиарда рублей в рамках... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:16
2020-10-17T12:16
тюменская область
александр моор
жилье
николай цуканов
тюменская область
тюмень
общество
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<strong>ТЮМЕНЬ, 17 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> в 2020 году планируется благоустроить 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий на общую сумму 1,6 миллиарда рублей в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> на онлайн-совещании, которое провел полпред президента РФ в УрФО <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Cukanov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Цуканов</a>.Работы на 10 дворовых территориях и 3 общественных пространствах в <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> уже завершены, все остальные объекты будут закончены в срок, отметил Моор, слова которого приводит его пресс-служба.Он подчеркнул, что комплексное развитие территорий - одно из основных направлений реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области. Жилищное строительство синхронизируется с созданием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Всего за последние пять лет в регионе благоустроено 402 общественных пространства и дворовых территории, на эти цели направлено 5,4 миллиарда рублей. В 2020 году завершится строительство 22 соцобъектов: 9 школ, 5 детских садов, 5 спортивных сооружений, 2 учреждений здравоохранения, 1 объекта культуры. При этом 4 школы, 3 детских сада, 3 спортивных объекта и один объект здравоохранения уже введены в строй. В планах на 2021 год - 18 социальных объектов, в том числе 5 школ, 7 детских садов, 3 спортивных объекта, один объект здравоохранения, два объекта культуры.Моор добавил, что Тюменская область лидирует по переходу на новые правила финансирования долевого строительства жилья среди регионов России. "Объем строительства с использованием счетов эскроу за восемь месяцев 2020 года увеличился в 2,3 раза, в то время как в целом по стране - в полтора раза", - пояснил он.Для поддержания спроса на рынке жилья в регионе продолжено финансирование всех жилищных программ, в 2020 году расходы на эти цели превысят 5 миллиардов рублей. По итогам года в Тюменской области ожидается ввод в строй почти полутора миллионов квадратных метров жилья. Согласно региональному проекту "Жилье" всего в 2019-2024 годах запланировано построить более 11 миллионов квадратных метров жилья, в том числе свыше 3,7 миллиона - в индивидуальных домах.Опережающими темпами реализуется в регионе проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", Согласно федеральному проекту, в 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров непригодного жилья. По данным на 1 октября расселено уже более 13 тысяч квадратных метров, а до конца года планируется расселить еще 18,6 тысячи квадратных метров, сообщил Моор.
https://realty.ria.ru/20201016/ipoteka-1580139822.html
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александр моор, жилье, николай цуканов, тюменская область, тюмень, общество

Тюменская область успешно реализует нацпроект "Жилье и городская среда"

12:16 17.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСтроительство жилого дома
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ТЮМЕНЬ, 17 окт - РИА Новости. В Тюменской области в 2020 году планируется благоустроить 27 общественных пространств и 96 дворовых территорий на общую сумму 1,6 миллиарда рублей в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил глава региона Александр Моор на онлайн-совещании, которое провел полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
Работы на 10 дворовых территориях и 3 общественных пространствах в Тюмени уже завершены, все остальные объекты будут закончены в срок, отметил Моор, слова которого приводит его пресс-служба.
Он подчеркнул, что комплексное развитие территорий - одно из основных направлений реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Тюменской области. Жилищное строительство синхронизируется с созданием социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
Всего за последние пять лет в регионе благоустроено 402 общественных пространства и дворовых территории, на эти цели направлено 5,4 миллиарда рублей. В 2020 году завершится строительство 22 соцобъектов: 9 школ, 5 детских садов, 5 спортивных сооружений, 2 учреждений здравоохранения, 1 объекта культуры. При этом 4 школы, 3 детских сада, 3 спортивных объекта и один объект здравоохранения уже введены в строй. В планах на 2021 год - 18 социальных объектов, в том числе 5 школ, 7 детских садов, 3 спортивных объекта, один объект здравоохранения, два объекта культуры.
Моор добавил, что Тюменская область лидирует по переходу на новые правила финансирования долевого строительства жилья среди регионов России. "Объем строительства с использованием счетов эскроу за восемь месяцев 2020 года увеличился в 2,3 раза, в то время как в целом по стране - в полтора раза", - пояснил он.
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Для поддержания спроса на рынке жилья в регионе продолжено финансирование всех жилищных программ, в 2020 году расходы на эти цели превысят 5 миллиардов рублей. По итогам года в Тюменской области ожидается ввод в строй почти полутора миллионов квадратных метров жилья. Согласно региональному проекту "Жилье" всего в 2019-2024 годах запланировано построить более 11 миллионов квадратных метров жилья, в том числе свыше 3,7 миллиона - в индивидуальных домах.
Опережающими темпами реализуется в регионе проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", Согласно федеральному проекту, в 2020 году необходимо расселить 19,93 тысячи квадратных метров непригодного жилья. По данным на 1 октября расселено уже более 13 тысяч квадратных метров, а до конца года планируется расселить еще 18,6 тысячи квадратных метров, сообщил Моор.
 
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Тюменская областьАлександр МоорЖильеНиколай ЦукановТюменская областьТюменьОбщество
 
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