https://ria.ru/20201017/whatsapp-1580228409.html

Эксперт рассказал, как незаметно от всех переписываться в WhatsApp

Скрыть переписку в WhatsApp можно в двух форматах: онлайн - для других пользователей мессенджера и оффлайн - для находящихся рядом людей, рассказал агентству... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:18

2020-10-17T03:18

2020-10-17T03:18

whatsapp inc.

google android

синергия

антон аверин

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Скрыть переписку в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> можно в двух форматах: онлайн - для других пользователей мессенджера и оффлайн - для находящихся рядом людей, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201017/832176425.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель директора Института информационных технологий Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.Также можно скрыть статус о прочтении сообщения. Человек, который отправит вам сообщение, увидит статус отправки, но не сможет посмотреть, прочитали вы сообщение или нет. Чтобы скрыть вообще свое присутствие в приложении, можно общаться через уведомление, нажав на кнопку "ответить", способ неудобный, но действенный, добавляет он."Есть еще способ, но уже с использованием специализированных приложений, которые подходят только для пользователей <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. Одно из таких приложений – Unseen, приложение позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в сети", — говорит Аверин.В оффлайн-формате стоит понимать, что скрыть то, что вы переписываетесь, практически невозможно, тем более, если человек находится рядом — те или иные манипуляции с телефоном будут выдавать вас, предостерегает он. Из самого очевидного совета — не "светить" своим телефоном. Кроме этого, если по каким-то причинам ваш телефон оказался в руках другого человека и тот захотел посмотреть диалоги в WhatsApp, то здесь поможет заблаговременно установленный пароль на приложение и скрытие входящих push-уведомлений с новыми сообщениями, заключил Аверин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/whatsapp-1578402414.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, синергия, антон аверин, технологии