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https://ria.ru/20201017/whatsapp-1580228409.html
Эксперт рассказал, как незаметно от всех переписываться в WhatsApp
Скрыть переписку в WhatsApp можно в двух форматах: онлайн - для других пользователей мессенджера и оффлайн - для находящихся рядом людей, рассказал агентству... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T03:18
2020-10-17T03:18
whatsapp inc.
google android
синергия
антон аверин
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Скрыть переписку в <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> можно в двух форматах: онлайн - для других пользователей мессенджера и оффлайн - для находящихся рядом людей, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201017/832176425.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заместитель директора Института информационных технологий Университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anton_Averin/" target="_blank" data-auto="true">Антон Аверин</a>.Также можно скрыть статус о прочтении сообщения. Человек, который отправит вам сообщение, увидит статус отправки, но не сможет посмотреть, прочитали вы сообщение или нет. Чтобы скрыть вообще свое присутствие в приложении, можно общаться через уведомление, нажав на кнопку "ответить", способ неудобный, но действенный, добавляет он."Есть еще способ, но уже с использованием специализированных приложений, которые подходят только для пользователей <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>. Одно из таких приложений – Unseen, приложение позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в сети", — говорит Аверин.В оффлайн-формате стоит понимать, что скрыть то, что вы переписываетесь, практически невозможно, тем более, если человек находится рядом — те или иные манипуляции с телефоном будут выдавать вас, предостерегает он. Из самого очевидного совета — не "светить" своим телефоном. Кроме этого, если по каким-то причинам ваш телефон оказался в руках другого человека и тот захотел посмотреть диалоги в WhatsApp, то здесь поможет заблаговременно установленный пароль на приложение и скрытие входящих push-уведомлений с новыми сообщениями, заключил Аверин.
https://radiosputnik.ria.ru/20201006/whatsapp-1578402414.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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whatsapp inc., google android, синергия, антон аверин, технологии

Эксперт рассказал, как незаметно от всех переписываться в WhatsApp

03:18 17.10.2020
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Скрыть переписку в WhatsApp можно в двух форматах: онлайн - для других пользователей мессенджера и оффлайн - для находящихся рядом людей, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.
"Один из способов сокрытия своего присутствия онлайн - поставить в настройках конфиденциальности статус "Был-(а)". Так вы скрываете свое присутствие в сети, у пользователя, который захотел посмотреть, когда вы были там, будет отображаться "был(а) недавно" или же статус вообще не будет отображаться", - отмечает эксперт.
Также можно скрыть статус о прочтении сообщения. Человек, который отправит вам сообщение, увидит статус отправки, но не сможет посмотреть, прочитали вы сообщение или нет. Чтобы скрыть вообще свое присутствие в приложении, можно общаться через уведомление, нажав на кнопку "ответить", способ неудобный, но действенный, добавляет он.
"Есть еще способ, но уже с использованием специализированных приложений, которые подходят только для пользователей Android. Одно из таких приложений – Unseen, приложение позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в сети", — говорит Аверин.
В оффлайн-формате стоит понимать, что скрыть то, что вы переписываетесь, практически невозможно, тем более, если человек находится рядом — те или иные манипуляции с телефоном будут выдавать вас, предостерегает он.
Из самого очевидного совета — не "светить" своим телефоном. Кроме этого, если по каким-то причинам ваш телефон оказался в руках другого человека и тот захотел посмотреть диалоги в WhatsApp, то здесь поможет заблаговременно установленный пароль на приложение и скрытие входящих push-уведомлений с новыми сообщениями, заключил Аверин.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 12:34
Названы способы защиты аккаунта в WhatsApp от взлома
 
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WhatsApp Inc.Google AndroidСинергияАнтон АверинТехнологии
 
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