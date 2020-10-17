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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/vilmes-1580278475.html
Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом
Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что заболела COVID-19. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:04
2020-10-17T16:13
мид бельгии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
бельгия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> Софи Вильмес сообщила, что заболела COVID-19.Накануне министр заявила, что уходит на самоизоляцию из-за симптомов, схожих с коронавирусом."Мой результат теста на COVID оказался положительным. Заражение, вероятно, произошло в моем семейном кругу, если учесть меры предосторожности, которые принимались за пределами дома", - написала Вильмес в <a href="https://twitter.com/Sophie_Wilmes/status/1317447193381437440" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belgii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Бельгии</a> 12 октября приняла участие в заседании Совета глав МИД <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html
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мид бельгии, коронавирус covid-19, коронавирусы, бельгия, в мире

Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом

16:04 17.10.2020 (обновлено: 16:13 17.10.2020)
 
© AFP 2020 / BELGA / Thierry RogeГлава МИД Бельгии Софи Вильмес
Глава МИД Бельгии Софи Вильмес - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AFP 2020 / BELGA / Thierry Roge
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что заболела COVID-19.
Накануне министр заявила, что уходит на самоизоляцию из-за симптомов, схожих с коронавирусом.
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"Мой результат теста на COVID оказался положительным. Заражение, вероятно, произошло в моем семейном кругу, если учесть меры предосторожности, которые принимались за пределами дома", - написала Вильмес в Twitter.
Глава МИД Бельгии 12 октября приняла участие в заседании Совета глав МИД Евросоюза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаМИД БельгииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБельгияВ мире
 
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