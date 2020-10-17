https://ria.ru/20201017/vilmes-1580278475.html

Глава МИД Бельгии заразилась коронавирусом

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила, что заболела COVID-19. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:04

2020-10-17T16:04

2020-10-17T16:13

мид бельгии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

бельгия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a> Софи Вильмес сообщила, что заболела COVID-19.Накануне министр заявила, что уходит на самоизоляцию из-за симптомов, схожих с коронавирусом."Мой результат теста на COVID оказался положительным. Заражение, вероятно, произошло в моем семейном кругу, если учесть меры предосторожности, которые принимались за пределами дома", - написала Вильмес в <a href="https://twitter.com/Sophie_Wilmes/status/1317447193381437440" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belgii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Бельгии</a> 12 октября приняла участие в заседании Совета глав МИД <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/problem-1580212731.html

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бельгия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид бельгии, коронавирус covid-19, коронавирусы, бельгия, в мире