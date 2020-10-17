Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201017/vatikan-1580274048.html
Проживающий в одном доме с папой Римским заразился коронавирусом
Случай инфицирования коронавирусом выявлен в Доме Святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы Римского Франциска, сообщил в субботу... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:06
2020-10-17T15:06
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147303/98/1473039862_0:77:1503:922_1400x0_80_0_0_94e49a42423f4b5df04d9173bd3d3503.jpg
<strong>ВАТИКАН, 17 окт – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Случай инфицирования <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> выявлен в Доме Святой Марфы в <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикане</a>, где находятся личные апартаменты папы Римского <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциска</a>, сообщил в субботу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает", - сказал официальный представитель Ватикана. Он также подчеркнул, что "здоровье всех проживающих в Доме постоянно подвергается мониторингу".По словам Бруни, в минувшие дни три человека из числа граждан Ватикана и лиц, постоянно проживающих в государстве-городе, выздоровели после заболевания COVID-19.В понедельник Бруни сообщил журналистам, что общее число инфицированных коронавирусом в Ватикане на тот момент составляло семь человек. Речь шла о троих заразившихся сотрудниках Святого престола и четырех швейцарских гвардейцах. В четверг Папская швейцарская гвардия уведомила о том, что число инфицированных военнослужащих Ватикана выросло до одиннадцати.О первом случае заражения коронавирусом в Ватикане служба печати Святого престола сообщила 6 марта. В конце марта у журналистов появилась информация о том, что положительный тест на вирус сдал один их сотрудников Государственного секретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы. Позднее Бруни подтвердил эту информацию, но отметил, что ни папа Франциск, ни его ближайшие сотрудники не заразились COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200607/1572589272.html
3
ватикан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147303/98/1473039862_0:0:1503:1128_1400x0_80_0_0_d6a4a64d8defd8be947c7b5d1973c6f5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире

Проживающий в одном доме с папой Римским заразился коронавирусом

15:06 17.10.2020
 
© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа Франциск
Папа Франциск - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 17 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Случай инфицирования коронавирусом выявлен в Доме Святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы Римского Франциска, сообщил в субботу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает", - сказал официальный представитель Ватикана. Он также подчеркнул, что "здоровье всех проживающих в Доме постоянно подвергается мониторингу".
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня, 14:19Религия и мировоззрение
Папа римский выразил солидарность со всеми, кто борется с COVID-19
По словам Бруни, в минувшие дни три человека из числа граждан Ватикана и лиц, постоянно проживающих в государстве-городе, выздоровели после заболевания COVID-19.
В понедельник Бруни сообщил журналистам, что общее число инфицированных коронавирусом в Ватикане на тот момент составляло семь человек. Речь шла о троих заразившихся сотрудниках Святого престола и четырех швейцарских гвардейцах. В четверг Папская швейцарская гвардия уведомила о том, что число инфицированных военнослужащих Ватикана выросло до одиннадцати.
О первом случае заражения коронавирусом в Ватикане служба печати Святого престола сообщила 6 марта. В конце марта у журналистов появилась информация о том, что положительный тест на вирус сдал один их сотрудников Государственного секретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы. Позднее Бруни подтвердил эту информацию, но отметил, что ни папа Франциск, ни его ближайшие сотрудники не заразились COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить3
Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ВатиканВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния