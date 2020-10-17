https://ria.ru/20201017/vatikan-1580274048.html

Проживающий в одном доме с папой Римским заразился коронавирусом

Случай инфицирования коронавирусом выявлен в Доме Святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы Римского Франциска, сообщил в субботу... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:06

2020-10-17T15:06

2020-10-17T15:06

религия и мировоззрение

коронавирус covid-19

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новости - религия и мировоззрение

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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<strong>ВАТИКАН, 17 окт – РИА Новости, Сергей Старцев.</strong> Случай инфицирования <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> выявлен в Доме Святой Марфы в <a href="http://ria.ru/location_Vatican/" target="_blank" data-auto="true">Ватикане</a>, где находятся личные апартаменты папы Римского <a href="http://ria.ru/person_Francisk_I_KHorkhe_Mario_Bergolo/" target="_blank" data-auto="true">Франциска</a>, сообщил в субботу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает", - сказал официальный представитель Ватикана. Он также подчеркнул, что "здоровье всех проживающих в Доме постоянно подвергается мониторингу".По словам Бруни, в минувшие дни три человека из числа граждан Ватикана и лиц, постоянно проживающих в государстве-городе, выздоровели после заболевания COVID-19.В понедельник Бруни сообщил журналистам, что общее число инфицированных коронавирусом в Ватикане на тот момент составляло семь человек. Речь шла о троих заразившихся сотрудниках Святого престола и четырех швейцарских гвардейцах. В четверг Папская швейцарская гвардия уведомила о том, что число инфицированных военнослужащих Ватикана выросло до одиннадцати.О первом случае заражения коронавирусом в Ватикане служба печати Святого престола сообщила 6 марта. В конце марта у журналистов появилась информация о том, что положительный тест на вирус сдал один их сотрудников Государственного секретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы. Позднее Бруни подтвердил эту информацию, но отметил, что ни папа Франциск, ни его ближайшие сотрудники не заразились COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200607/1572589272.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан, в мире