https://ria.ru/20201017/varfolomey-1580262583.html

В УПЦ оценили встречу Зеленского и Варфоломея

Прошедшая в пятницу встреча президента Украины Зеленского и патриарха Константинопольского Варфоломея продиктована желанием урегулировать ситуацию в Донбассе,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:16

2020-10-17T13:16

2020-10-17T13:24

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Прошедшая в пятницу встреча президента Украины Зеленского и патриарха Константинопольского Варфоломея продиктована желанием урегулировать ситуацию в Донбассе, заявил РИА Новости председатель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).Ранее пресс-служба Зеленского сообщила, что украинский президент во время визита в Турцию принял участие в молебне за Украину, осмотрел храм Святого Георгия в Стамбуле и провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой "детально обсуждалась ситуация на Донбассе". По данным пресс-службы, Зеленский поблагодарил Варфоломея за "безусловную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины". В офисе президента объявили, что патриарх Варфоломей может посетить Украину на День независимости – 24 августа 2021 года."Сегодня украинский президент ищет разные, в том числе и нестандартные пути для преодоления кризиса в Донбассе. В прессе была информация о недавних контактах украинских чиновников с Ватиканом. Возможно, теперь эти чиновники подсказали президенту попробовать поговорить и с патриархом Варфоломеем", - сказал митрополит Климент. Он отметил, что на Донбассе влияние патриарха Варфоломея минимально.Митрополит Климент предположил, что встреча в Турции - "информационный повод в период избирательной кампании в Украине". В этой связи он напомнил об экс-президенте Петре Порошенко, который "в отношении крупнейшей в стране конфессии (Украинской православной церкви – ред.) руководствовался не конституцией, а рекомендациями политтехнологов". "Политические результаты этого всем известны, и было бы странно, если бы нынешняя команда президента наступила на те же политические грабли", - уточнил представитель УПЦ.Говоря о возможном визите патриарха Варфоломея в Киев, митрополит отметил, что для народа Украины константинопольский патриарх - это "чужой и непонятный человек". "В этом убеждался и сам Варфоломей, он не раз приезжал в Украину. Несмотря на попытки украинских политиков создать его визитам дипломатическую помпу, простой народ вообще мало понимал, кто он, откуда и что ему здесь нужно", - подытожил собеседник агентства.В свою очередь член синодальной библейско-богословской комиссии и межсоборного присутствия РПЦ Аркадий Малер полагает, что после встречи Зеленского и патриарха Варфоломея можно ожидать усиления поддержки неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) со стороны президента."Приглашение патриарха Варфоломея на 30-летие независимости Украины – это откровенный политический шаг в сторону сближения с Фанаром (район в Стамбуле, где располагается резиденция Варфоломея – ред.). Можно быть уверенным, что теперь Зеленский будет все больше поддерживать "Православную церковь Украины" (ПЦУ), создание которой инициировал ранее Варфоломей. Рано или поздно также можно ожидать репрессии в отношении канонической Украинской православной церкви", - сказал Малер.При этом он отметил, что пока не наблюдается усиления давления со стороны украинских властей на УПЦ. Он также напомнил, что Зеленский до президентства выступал как "мирный кандидат, которых хочет преодолеть все конфликты в украинском обществе", а потому ранее дистанцировался от церковной тематики. По словам Малера, тогда Зеленский еще "негативно относился к заигрываниям Порошенко с Варфоломеем и украинскому церковному расколу"."Но когда Зеленский стал президентом, позиция стала меняться – и это объективный процесс. Он понял, что придется выбирать чью-то сторону. Если бы президент хотел "дружить со всеми" и был последовательным либеральным политиком, как себя позиционирует, он бы равноудалился от всех религиозных лидеров, ни с кем не встречался, никого не поддерживал", - подчеркнул Малер. Он напомнил, что в 2019 году Зеленский уже встречался с Варфоломеем.Региональные выборы пройдут на Украине 25 октября, изберут областные и районные советы. Президентские выборы состоятся в 2024 году. В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Петра Порошенко с поста президента страны гонения на Украинскую православную церковь уменьшились.

https://ria.ru/20200907/varfolomey-1576864855.html

https://ria.ru/20201009/ukrainskaya-pravoslavnaya-tserkov-1578991703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/peskov-1580126104.html

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турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, турция