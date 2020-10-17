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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580257913.html
Индия одобрила исследования вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy`s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) на проведение в... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T12:35
2020-10-17T13:42
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) и фармкомпания Dr. Reddy`s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) на проведение в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>"."В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность", — говорится в сообщении фонда.РФПИ и Dr. Reddy`s договорились о партнерстве в сентябре. В рамках соглашений российский фонд обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy`s после получения одобрения местного регулятора.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэле</a>.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса. Компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,3 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 112 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллиона человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201016/vaktsina-1580108247.html
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579884414.html
Одна из самых грязных стран одобрила...
16
Индия одобрила исследования. А у нас она уже исследуется, применением на людях? Я ничего не напутал?
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индия
РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

Индия одобрила исследования вакцины "Спутник V"

12:35 17.10.2020 (обновлено: 13:42 17.10.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy`s получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) на проведение в Индии второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V".
"В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность", — говорится в сообщении фонда.
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16 октября, 13:24Распространение нового коронавируса
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РФПИ и Dr. Reddy`s договорились о партнерстве в сентябре. В рамках соглашений российский фонд обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy`s после получения одобрения местного регулятора.
"Мы рады сотрудничеству с регулирующими органами Индии и предоставим данные по безопасности и иммуногенности вакцины, полученные в ходе фазы III испытаний в России, в дополнение к данным клинических испытаний в Индии для содействия успешным испытаниям "Спутник V" в стране", — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса. Компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
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15 октября, 09:22Распространение нового коронавируса
На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,3 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 112 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллиона человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
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