https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580235467.html

Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19

Больше половины жителей Бразилии выразили готовность привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T08:42

2020-10-17T08:42

2020-10-17T08:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

бразилия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Больше половины жителей <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> выразили готовность привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщает телеканал <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/" target="_blank">CNN Brasil</a> со ссылкой на опрос.Опрос проводил институт Realtime Big Data, занимающийся опросами общественного мнения и исследованиями, по заказу телеканала CNN Brasil. В рамках исследования с 13 по 14 октября 1000 человек были опрошены по телефону. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта. В вопросах упоминались не названия вакцин, а страны происхождения.Согласно результатам исследования, 53% опрошенных людей ответили "да" на вопрос, приняли бы они потенциальную вакцину из России, в то время как 38% ответили отрицательно, еще 9% затруднились ответить.Наибольшим доверием среди жителей Бразилии, согласно опросу, пользуются вакцины Оксфордского университета, а также Германии и США. Ими готовы привиться по 68% респондентов.Вопрос, готовы ли бразильцы вакцинироваться препаратом из Китая, разделил опрошенных практически поровну: 48% ответили "да", 46% - "нет".По последним данным министерства здравоохранения страны, в общей сложности в Бразилии заразились коронавирусом 5 200 300 человек, скончались 153 214 пациентов с подтвержденным COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/vaktsina-1580118842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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