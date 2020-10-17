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https://ria.ru/20201017/vaktsina-1580235467.html
Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
Больше половины жителей Бразилии выразили готовность привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T08:42
2020-10-17T08:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
бразилия
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Больше половины жителей <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> выразили готовность привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщает телеканал <a href="https://www.cnnbrasil.com.br/" target="_blank">CNN Brasil</a> со ссылкой на опрос.Опрос проводил институт Realtime Big Data, занимающийся опросами общественного мнения и исследованиями, по заказу телеканала CNN Brasil. В рамках исследования с 13 по 14 октября 1000 человек были опрошены по телефону. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта. В вопросах упоминались не названия вакцин, а страны происхождения.Согласно результатам исследования, 53% опрошенных людей ответили "да" на вопрос, приняли бы они потенциальную вакцину из России, в то время как 38% ответили отрицательно, еще 9% затруднились ответить.Наибольшим доверием среди жителей Бразилии, согласно опросу, пользуются вакцины Оксфордского университета, а также Германии и США. Ими готовы привиться по 68% респондентов.Вопрос, готовы ли бразильцы вакцинироваться препаратом из Китая, разделил опрошенных практически поровну: 48% ответили "да", 46% - "нет".По последним данным министерства здравоохранения страны, в общей сложности в Бразилии заразились коронавирусом 5 200 300 человек, скончались 153 214 пациентов с подтвержденным COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/vaktsina-1580118842.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, бразилия, в мире

Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19

08:42 17.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в "красной зоне" госпиталя COVID-19
Вакцинация врачей Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре, работающих в красной зоне госпиталя COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Больше половины жителей Бразилии выразили готовность привиться от коронавируса вакциной российского производства, сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на опрос.
Опрос проводил институт Realtime Big Data, занимающийся опросами общественного мнения и исследованиями, по заказу телеканала CNN Brasil. В рамках исследования с 13 по 14 октября 1000 человек были опрошены по телефону. Погрешность составляет плюс-минус 3 процентных пункта. В вопросах упоминались не названия вакцин, а страны происхождения.
Согласно результатам исследования, 53% опрошенных людей ответили "да" на вопрос, приняли бы они потенциальную вакцину из России, в то время как 38% ответили отрицательно, еще 9% затруднились ответить.
Наибольшим доверием среди жителей Бразилии, согласно опросу, пользуются вакцины Оксфордского университета, а также Германии и США. Ими готовы привиться по 68% респондентов.
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Вопрос, готовы ли бразильцы вакцинироваться препаратом из Китая, разделил опрошенных практически поровну: 48% ответили "да", 46% - "нет".
По последним данным министерства здравоохранения страны, в общей сложности в Бразилии заразились коронавирусом 5 200 300 человек, скончались 153 214 пациентов с подтвержденным COVID-19.
 
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