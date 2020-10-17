https://ria.ru/20201017/uchitel-1580309614.html
Стали известны подробности убийства учителя во Франции
Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар раскрыл подробности убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Его слова... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T21:08
2020-10-17T21:08
2020-10-17T21:08
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>Глава Национальной антитеррористической прокуратуры <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> Жан-Франсуа Рикар раскрыл подробности убийства учителя Самюэля Пати в пригороде <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Его слова приводит <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Reuters</a>.Преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого отец одного из учеников записал и выложил в Сеть несколько видео, в которых назвал учителя "бандитом" и призвал его уволить.Примечательно, что сводная сестра мужчины вступила в Исламское государство* в 2014 году.Обезглавивший учителя подросток не знал жертву лично. Накануне убийства он приехал к школе, подходил к ученикам, просил их указать на преподавателя и расспрашивал о нем.В свою очередь, родители школьников рассказали <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a>, как проходил урок по свободе слова, который вел погибший.В пятницу вечером преступник отрезал голову учителю в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Нападавшего застрелили полицейские. Антитеррористический отдел прокуратуры подключился к расследованию, по делу задержали уже девять человек, включая и четверых родственников убийцы.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее терактом.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201017/kadyrov-1580308528.html
Руслан Тлеуж
Какие-то неадекваты эти исламисты - из-за карикатуры человека убить, свою жизнь угробить и родственникам жизни испортить.
11
Сергей Петров
Приезжаешь в чужую страну, получаешь льготы и пособия, твои дети получают там образование, и чем ты за это платишь, призываешь разобраться с учителем который ничего не рисовал про пророка, который желал показать только не верующим ученикам, пример, свободы слова
11
8
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, париж, в мире
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.
Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции
Жан-Франсуа Рикар раскрыл подробности убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа
. Его слова приводит Reuters
.
Преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого отец одного из учеников записал и выложил в Сеть несколько видео, в которых назвал учителя "бандитом" и призвал его уволить.
Примечательно, что сводная сестра мужчины вступила в Исламское государство* в 2014 году.
Обезглавивший учителя подросток не знал жертву лично. Накануне убийства он приехал к школе, подходил к ученикам, просил их указать на преподавателя и расспрашивал о нем.
В свою очередь, родители школьников рассказали RT
, как проходил урок по свободе слова, который вел погибший.
"Он попросил ребят-мусульман поднять руку и выйти из класса. Сын мне сказал, что это он сделал для того, чтобы не дискриминировать и не обидеть", - сообщил отец одного из учеников.
В пятницу вечером преступник отрезал голову учителю в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Нападавшего застрелили полицейские. Антитеррористический отдел прокуратуры подключился к расследованию, по делу задержали уже девять человек, включая и четверых родственников убийцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал произошедшее терактом.
*Террористическая организация, запрещенная в России